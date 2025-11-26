klimaaktiv Gebäudestandard setzt neue Maßstäbe für die Baukultur

Weiterhin gebührenfreie, transparente Zertifizierung



Die Zertifizierung nach dem klimaaktiv Gebäudestandard erfolgt – wie bisher – auf der Plattform klimaaktiv.baudock.at. Jedes Projekt wird von unabhängigen Fachexpert:innen geprüft, die Nachweise werden ausschließlich von befugten Personen erstellt. Die Zertifizierung ist gebührenfrei, transparent und frei von privatwirtschaftlichen Interessen.

klimaaktiv bietet vielfältige, praxisnahe Weiterbildungsformate zum Thema Gebäude und Gebäudetechnik an. Halten Sie sich auf dem Laufenden: klimaaktiv.at/termine