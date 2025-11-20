Wohnungsbau 2024 massiv rückläufig

Wohnraum bleibt knapp. Im abgelaufenen Jahr wurden österreichweit 54.472 Wohnungen fertiggestellt. 41.762 davon wurden in neuen Gebäuden errichtet - das war um ein Fünftel weniger als 2023, wie die Statistik Austria am Donnerstag anhand vorläufiger Daten bekanntgab. Weitere 12.710 Wohnungen seien im Zuge von An-, Auf- und Umbautätigkeiten entstanden. „Aktuell sind deutlich weniger neue Wohnungen auf dem Markt als in den Vorjahren“, stellte Generaldirektorin Manuela Lenk fest.

„Damit folgen die Fertigstellungen im Wohnungsbau zeitversetzt dem Trend bei den Baubewilligungen - hier sehen wir seit 2021 Rückgänge im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr, die 2022 und 2023 besonders stark ausgefallen sind und sich erst 2024 wieder etwas abgeflacht haben“, fügte Lenk hinzu. Daher müsse man „auch in den kommenden Jahren mit deutlich weniger Fertigstellungen im Wohnbau rechnen“.