The Hans in Florenz: Von Michelangelo zum Bistecca

Hier schaut dich der David an, dort kannst du Leonardo da Vinci bewundern, auf dem Hauptplatz plätschert der Neptun-Brunnen und in der nächsten Kirche liegen sie alle begraben – von Galileo Galilei bis Michelangelo. Florenz ist eben der Mittelpunkt der Renaissance. Unsereins ist ja zutiefst kulturinteressiert, aber die Begeisterung fürs gute Essen hält damit Schritt und auch die Freude über die toskanische Küche. Mir haben es dabei weniger die bekannten Sterne-Tempel als die vielen hervorragenden Trattorien angetan, wo man zwanglos, aber glücklich essen kann.

Deshalb beginnt ein Aufenthalt in Florenz bei mir immer mit einem Besuch der Traditionstrattoria „Mario“ zum Lunch, gleich neben dem Mercato Centrale, dem Zentralmarkt. Mario ist immer bummvoll, laut, eng, aber trotzdem gemütlich. Das Personal läuft in violetten Blusen und Hemden herum, ein Bekenntnis zum hiesigen Klub Fiorentina, immerhin im Mittelfeld der Serie A. In der länglichen, offenen Küche sind nur fünf Leute beschäftigt, die den Hunger der 60 Gäste befriedigen. Wir starten mit einer toskanischen Brotsuppe – eigentlich keine Suppe in unserem Sinn, sondern ein in ganz wenig Flüssigkeit aufgeweichtes Brot-Gemüse-Gemisch, gut gewürzt und den ersten Hunger stillend. Dann die erste Pasta des Tages, klassische Rigatoni mit Tomatensauce, und ein spezielles Gulasch, mit viel Chianti – der kommt ja aus der Nähe – aufgekocht.

Die riesigen Bistecca alla Fiorentina, am besten am Knochen, die ich in der kleinen Küche bei Mario gesehen habe, lass ich zurück, die spar ich mir für den späteren Abend auf. Denn gegenüber im ersten Stock des Mercato Centrale befindet sich der Stand des Fleischhändlers Joe Bastianich. Dort such ich mir ein Steak aus (für zwei Personen mindestens 1,2 Kilo), lass es richtig grillen (bitte nicht ganz roh, das ist hier der Brauch, medium-rare darf es schon sein!) und verzehre es dann mit Andacht an einem der kommunalen Tische in der Mitte des Markts. Erfreuliche Nachricht für Spätesser: Bis 23 Uhr ist hier lebhafter Betrieb!

Aber natürlich findet man hier in Florenz Dutzende gute und passable Trattorien, die Auswahl fällt verdammt schwer. Mit Hilfe der Tipps von Willi Klinger, dem Wiener Wein-Guru, der lange beim berühmten Angelo Gaja gearbeitet hat und auch die Toskana samt all ihrer Weingüter exzellent kennt, hab ich mich tagelang verköstigt. Im „Ruggero“ auf der anderen Seite des Arno-Flusses bei der Porta Romana labt man sich am besten Bollito misto von Florenz. Das Ganze ähnelt sehr stark dem Tafelspitz, der angeblich in der Habsburgerzeit von hier nach Wien importiert worden ist. Aber in Florenz genießt man das gekochte Rindfleisch mit einer grünen Kräutersauce. Auch nicht schlecht.

Ein weiterer Tipp ist die Trattoria „L’Ortone“ in Sant’ Ambrogio, ein gemütliches Wirtshaus der alten Schule, aber mit viel Kreativität. Man beginnt mit einer Art „Steckerlfisch“, gebackenen Sardinen auf kleinen Spießen, gefolgt von gebratenen Gnocchi mit Bohnen und Nüssen und einer Kaninchenroulade, gefüllt mit Pistazien und Kalbfleisch. Der offene Chianti ist ok, aber mein Brunello di Montalcino „Mastrojanni“ war halt Spitzenklasse – auch vom Preis her, 55 Euro für das Prachtstück, wächst ja auch nur 100 Kilometer entfernt von hier.