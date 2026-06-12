The Hans in Venedig: Mehr als Spaghetti und Pizza bei der Biennale

Vor dem österreichischen Pavillon eine Dame als Glockenklöppel die volle Stunde ein, während sich die Kolleginnen mit Abwasser bespritzen und eine andere sechs Stunden mit Maske und Schnorchel im Aquarium verbringen muss. Bei den deutschen Kulturschaffenden hängen DDRMöbel oben und ein sozialistisch-realistisches Gemälde unten an der Wand. Die Japaner haben mir eine Babypuppe in die Hand gedrückt, die ich ein bisserl spazieren tragen muss, um meinen Kinderwunsch zu stimulieren. Und warum die Dänen eine mit ihren vollen Brüsten wippende Darstellerin in den Mittelpunkt einer Videoinstallation stellen, hat sich mir ehrlicherweise nicht erschlossen.

Um nicht voll als Kunstbanause verschrien zu werden, muss ich betonen, dass es vor allem in der Hauptshow und im angrenzenden Arsenale sehr wohl einiges zu betrachten gibt, das nachdenklich und manchmal auch betroffen macht. Kunsttrends eben, die das größte Festival der Welt, die Biennale in Venedig, auszeichnen. Aber ich soll ja hier im trend keine Kulturkritik abliefern, sondern kulinarische Tipps für Biennale-Fans und alle anderen Besucher dieser wunderbaren Lagunenstadt. Wohlan.

Tausende Restaurants, Osterias und Trattorien buhlen hier um die Gunst der Gäste – aber die wirklich Guten herauszufinden, ist gar nicht so leicht. Ich beschränke mich auf jene, die ich allesamt selbst erprobt habe. Konzentrieren will ich mich auf die Trattorien, die man mit den Gasthäusern hierzulande vergleichen kann. Die besten, wo man nicht nur Spaghetti und Pizza bekommen kann, findet man im Bezirk Castello auf halbem Weg zwischen den Giardinis, wo die Biennale stattfindet, und dem Markusplatz, dem unbestrittenen Mittelpunkt Venedigs. Die „Trattoria del Local“ ist eigentlich nur die kleine Schwester des modernen, gleichnamigen Sternerestaurants „Local“ ein paar Hundert Meter weiter, „aber unsere Grundprodukte sind dieselben, die Qualität stimmt da wie dort“, erzählt Benedetta Fullin, Eigentümerin und Chefin der beiden Lokale.

Im Ristorante gibt’s zehn Gänge um 190 Euro. Alles moderne venezianische Kreationen – von Bottoni, einer knopfförmigen Pasta mit Chicorée und Käse, über Tintenfisch mit Erdbeeren bis zum Perlhuhn in Prosecco. Klingt interessant, aber ich hab mich lieber in die Trattoria begeben, etwas einfacher, billiger und genau das, worauf ich mich bei einer Venedig-Visite freue: Man sitzt an Holztischen im Freien, bestellt kleine Tintenfische in Tomatensauce oder Tagliolini mit Entenragout als Primi Piatti und dann eine venezianische Leber mit Zwiebeln oder dünn aufgeschnittene Tagliata auf Rucola und Artischocken – klingt doch nicht schlecht. Und für zwei Personen inklusive eines ordentlichen Weins habe ich nur 130 Euro zahlen müssen. Kein Wunder, dass man bei Benedetta frühzeitig reservieren muss.

Im Castello-Bezirk findet man aber noch eine Reihe anderer guter und preiswerter Trattorien, wahrscheinlich wegen ihrer Nähe zum Biennale-Gelände. Zum Lunchen war ich im winzigen „Al Covino“ ein paar Hundert Meter weiter – acht Tische und eine Fensterbank für 24 Gäste. Aus der winzigen Küche kommen venezianische Vorspeisen (eingelegte Sardinen mit Zwiebel, Kabeljau-Aufstrich, „saure“ kleine Shrimps) und dann gratinierte Nudeln mit Garnelen und ein klassisches Seafood-Risotto. Ehrlicherweise ein bisschen schwer für den Mittagstisch, aber genossen hab ich es trotzdem.