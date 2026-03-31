The Hans in Ljubljana: K. u. k. trifft Avantgarde

Frittierter Krapfen mit Hüttenkäse, Tagliolini-Pasta mit Wildhasenreduktion, Trüffel und Forellenkaviar, Kartoffel in Heukruste und Wald-Consommé, Rehbock mit fermentiertem Rotkraut und Wiesenkräutern – das klingt ein bisserl exotisch, und trotzdem kommt alles aus der näheren Umgebung. Fünf Minuten von der italienischen Grenze entfernt, aber rund zwei Stunden von Graz im Norden und Venedig im Süden liegt eines der besten Restaurants Mitteleuropas – und das am wenigsten bekannte Spitzenlokal.

Das „Hiša Franko“ von Ana Roš im idyllischen Soča-Tal ist das kulinarische Aushängeschild Sloweniens und eine Reise wert. 17 Gänge werden serviert, die Gäste können zuvor noch beim Fermentieren zusehen und Wildkräuter probieren. Alles zusammen ein Erlebnis – aber auch der Preis: 325 Euro fürs Menü und 125 Euro dazu für die Weinbegleitung.

Ehrlich gesagt, da probier ich lieber die kostengünstigere Alternative: Ana Roš in Ljubljana. In ihrer einfachen Dependance „Jaz“ mitten in der Stadt kriegt man auch einen Eindruck von den Kochkünsten, um ein Viertel (!) des Preises. Ich hab das Adria-Ceviche mit Pfirsich und Öl von Feigenblättern gekostet, dann Kürbis-Agnolotti mit Kürbiskernen und als Hauptspeise den Rehbock, hier mit Haselnüssen und Anchovis-Butter – alles zusammen um 75 Euro. Hervorragende Küche auch in der Stadt, aber zugegeben weniger idyllisch als das Original auf dem Land.

Und damit bleiben wir in der schönen Altstadt von Ljubljana, der K.-u.-k.-Metropole Laibach, die man am besten im Herbst oder im Frühjahr besucht, wenn nicht mehr so viele Touristen herumlaufen, auf dem Weg zur Burg oder am Ufer des namensgebenden Flusses Ljubljanica. Die Stadt ist nämlich „in“ geworden, auch durch die ausgezeichnete Kulinarik, für die ich ein paar Tipps parat habe.

Wer eher auf Fine Dining wert legt, der marschiert rauf auf die erwähnte Burg ins „Strelec“. Chef Igor, der auch im berühmten „Noma“ am Werk war, hat sogar einen Ethnologieprofessor beauftragt, alte slowenische Speisen auszuforschen, um diese dann zu modernisieren. Das Ergebnis: Hühnerpastete mit Buchweizen und Himbeeren, Steinbutt mit Garnelen, Grünkohl und Paprika, Rindfleisch mit Lardo und Johannisbeeren – schmeckt besser, als es klingt. Oder man geht zum „P.E.N. Klub“ beim Tivolipark, wo Marko Siftar den Oktopus im Speckmantel mit Knoblauchpüree und ein Hasenragout mit Karotten und Ziegenkäse serviert. Ähnliche Experimente kann man im „Landerik“ am Fluss probieren: Shrimps mit Zwiebelpüree und Huhn mit Foie gras und Gnocchi zum Beispiel.

Und in der „Tabar“ an der nächsten Flussbiegung werden lokale und adriatische Tapas in höchster Qualität serviert – von Tuna mit Sellerie, Tintenfisch mit Bohnen, Fleischlaberl mit Fenchelpüree bis zu Rindszunge mit Pilzen und Parmesan. Aber keine Angst, für weniger Abenteuerlustige wird auch ein ordentliches Steak an den Tisch gebracht. Das muss man ihnen lassen, ambitioniert und experimentierfreudig sind sie ja, die wilden, jungen Chefs von Ljubljana!