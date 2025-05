The Hans auf den Malediven: Palmen, frische Fische und teurer Wein …

Leo, so habe ich den Hai getauft, zieht unbeirrt zwei Meter über uns seine Runden im Indischen Ozean. Rechts und links ein paar Putzerfische, im Hintergrund kreist ein Schwarm von Makrelen – und ich sitze im Unterwasserrestaurant ­„Ithaa“ und schaue ihnen durch die Glaskuppel über mir zu. Ist schon faszinierend, der Ausblick, während unten am Tische vier feine Gänge serviert werden.

Man gönnt sich ja sonst nix auf den Malediven. Ein bissel Schnorcheln, Tauchen, viel Sonne am Strand und viel Zeit, darüber nachzudenken, was man denn heute Abend verzehren wird. Hier im „Conrad Rangali“ gibt’s sage und schreibe zwölf verschiedene Restaurants auf zwei Inseln, und deshalb hab ich’s mir auch ausgesucht. Eine Woche Ruhe unter Palmen, na gut, aber da die einzige Abwechslung das Essen ist, leg ich darauf schon gesteigerten Wert.

Rundherum also Fisch, oben schwimmend, unten auf dem Teller in verzehrbarer Form. Der Tuna kommt als Tatar mit Schnittlauch und Crème fraîche, die Hummer-Krabben-Terrine mit einer süßen Melone und das Rinderfilet mit Kräuterkruste, Spinat und Rosmarinsauce. Dazu ein Cloudy Bay aus Neuseeland, Urlauberherz, was willst du mehr?

Dabei ist es ausgerechnet auf den Malediven gar nicht so leicht, frischen Fisch zu bekommen. In den meisten Resorts werden die per Boot angelieferten Meerestiere fein säuberlich filetiert und eingefroren, damit sie später aufgetaut wieder angerichtet werden können. Im „Sheraton Full Moon“ nahe der Hauptstadt Malé hat mich diese Attitude veranlasst, mit dem Motorboot zum Hafen von Malé zu düsen, einem Fischer den frischgefangenen Tuna (natürlich Bluefin, die anderen sind ja geschützt) abzukaufen und den ResortKoch um die alsbaldige Zerlegung und Zubereitung meines Fünf-Kilo-Tunas zu bitten. Er war etwas perplex, aber aufgrund des ausreichenden Trinkgelds hat er sich an die Arbeit gemacht. Und zu viert haben wir wunderbare Tuna-Sushi, Tuna-Tataki und tiefrote Tuna-Steaks konsumiert.

Ein Tipp für trend-Leser, die im Indischen Ozean unterwegs sind: eine Angel-Tour mitmachen und den Fang dann in der Küche verarbeiten lassen. Das funktioniert fast immer, war doch der Bootstrip teuer genug, sodass selbst berechnende Resortmanager Einsehen haben und den Fang am Abend grillen oder kochen lassen. Bei mir im „Conrad Rangali“ gab’s auch noch eine zweite Chance: An ihren freien Tagen nahmen sich die dienstbaren Geister ein kleines Boot und kamen dann ein paar Stunden später mit Frischfang zurück, der dann als „Catch of the Day“ auf der Speisekarte landete.