Der Fisch kommt von Toni, der vor der Küste noch mit der Leine arbeitet und dann den Fang per WhatsApp zum Aussuchen übermittelt. Das Olivenöl wird aus eigenem Anbau gepresst. Kräuter und Gewürze werden im selbst angelegten Garten geerntet. Und der Koch stammt aus einem kleinen Dorf aus Kärnten in der Nähe von St. Veit an der Glan. Und alles zusammen ergibt das beste Angebot für exzellentes Essen in Palma. Ich hab ja schon viele Restaurants auf Mallorca ausprobiert, aber im schönen Gastgarten vom „Fera“ fühl ich mich am wohlsten, nicht nur aus österreichischer Zuneigung.

Seit 25 Jahren werkt Simon Petutschnig, 47, in Spanien, seit zehn Jahren auf der Baleareninsel. „Ein Kollege hat mich animiert: ‚Du musst nach Spanien – sonniges Wetter, blauer Himmel und schöne Strände.‘ Und so hab ich mich auf den Weg gemacht!“, erzählt er. „Ich lieb die mediterrane Küche mit asiatischem Einschlag, und das serviere ich den Gästen hier!“

Im tropischen Garten mitten in der Altstadt von Palma lässt es sich herrlich genießen. Simon tischt zum Einstieg kleine Tapas von Beef-Tatar-Röllchen bis zu Fisch-Cornettos auf, dann eine Auster mit Zitronengras, weißen Spargel mit Nüssen und Ravioli, mit Morcheln gefüllt. Als Hauptspeise freu ich mich über einen Wolfsbarsch mit Sellerie und ein Rinderfilet mit Brokkoli und schwarzen Trüffeln. Eigentlich bin ich kein großer Freund von Desserts, zu süß und sie füllen den Magen (sorry, Freunde des Süßen), aber hier schlag ich zu: Zitronensorbet mit Sake und Ingwer, Honigeis mit Karamell und Mandelblüten – herrlich. Bei „Fera“ kommt sogar mein Tischfreund Bernie Paul (ja, der vom Circus ­Roncalli) ins Schwärmen: „Wie im Circus – eine Revue voller Überraschungen …“ Und das zu zivilen Preisen – wo bekommt man in unseren Breiten ein derartiges Fine-Dining-Menü um 145 Euro …

Aber der Kärntner Chef Simon ist nicht nur in Palma erfolgreich. 20 Minuten südlich davon in Portals Nous direkt am Meer pilgern seine Fans ins „Yara“ mit asiatischer Küche und ins neue „Nava“ daneben, das man als kleine Gruppe mieten kann. Wir aber bleiben in Palma, denn dort explodiert gerade das Angebot an feiner Küche und Tapaslokalen.

Wer echte mallorquinische Küche auf höchstem Niveau konsumieren will, der muss zum besten Einheimischen pilgern, zu Santi Taura ins „Dins“ an der alten Stadtmauer. „Wir wollen nichts erfinden“, sagt er. „Alles, was wir servieren, sind Rezepte dieser Insel!“ Zwölf Gänge, Mallorca pur. Languste mit weißer Zwiebel, Fisch mit Spinat, Lamminnereien, Tortilla vom Kabeljau, Tuna mit süßen Erbsen, Red Snapper mit Gemüsepüree, Surf and Turf von Kaninchen und Shrimps mit Artischocken, Lamm mit Dörrpflaumen – manches ist ungewohnt, aber alles ist interessant. Und ehrlich, wo im Mallorca der Touristen kriegt man denn noch richtig einheimische Küche …

Noch mehr „Fine Dining“ gibts bei Fernando Arellano im „Zaranda“ im Altstadthotel „Es Princep“. Die „Amuse-Gueule“, also die Vorspeisenhäppchen, lässt er in der Lounge servieren, dann geht’s in die Küche für ein paar weitere Fingerfoods, bis man dann endlich im Speisesaal – oder, besser, im Sommer im Innenhof – zur Ruhe kommt.

Das „Aromata“ von Andreu Genestra ist weniger formal, aber mindestens genauso spannend – und vor allem preisgünstig. Marinierte Makrele mit Fenchel, rote Garnelen, Tintenfisch mit Pistazien, der Rochen in Bohnen-Vinaigrette und dann noch das obligate Spanferkel – zehn Gänge für 85 Euro, danke Andreu.