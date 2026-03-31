The Hans in Mailand: Risotto, Ossobuco und Cotoletta alla milanese

Ein paarmal im Jahr schaut die ganze Welt auf Mailand. Wenn auf der größten Möbelmesse der Welt die neuesten Designs präsentiert werden. Wenn die Formel-1-Motoren ganz in der Nähe im Autodrom von Monza aufheulen. Wenn die Supermodels bei der Milano Fashion Week die neuesten Kreationen von Armani, Prada, Gucci und Konsorten am Laufsteg zeigen.

Ehrlich gesagt, ich liebe moderne, stilvolle Möbel, ein Formel-1-Fan bin ich sowieso und gegen Mode hab ich natürlich nix einzuwenden, solange ich sie mir leisten kann und will. Aber ich komme wegen der großartigen „cucina milanese“ in die nördliche Hauptstadt Italiens, nirgendwo kann man italienische Küche besser goutieren als hier, meine zumindest ich. Das Risotto, das Ossobuco, die Cotoletta samt Knochen, die besten Salami, Käse und Dolci haben ihren Ursprung in Mailand.

In der Stadt und der näheren Umgebung gibt es 6.237 Restaurants, informiert mich ChatGPT, der Alleswisser. Die Auswahl kann daher nur eine sehr subjektive sein, wenn ich heute meine persönliche Bestenliste vorstelle. Wir beginnen – 150 Meter vom berühmten Dom entfernt – mit einem der besten Neueinstiege der letzten Jahre. Im „Verso Capitaneo“ kann man Kochkunst aus nächster Näher erleben. Die zwei Brüder Remo und Mario Capitaneo werken vor den Augen der Gäste in zwei offenen Küchen,

der Gast kann ihnen hautnah auf die Finger schauen, wie sie den Safran für das Risotto zubereiten, die Spaghetti mit Königskrabben und Fingerlimonen verfeinern und das Kalbsbries mit dem Seeigel geschmacklich auffrischen. Und erst die herrlich zarte Taubenbrust mit Trauben – großartig!

„Was wir machen, ist definitiv eine moderne Interpretation der italienischen Küche“, sagt Chef Remo nach dem Essen. „Vor allem wollten wir die Barriere zwischen der Küche und dem Gastraum verschwinden lassen. Durch die offene Küche sind wir direkt mit unseren Gästen verbunden.“

Der zweite Neuzugang in der Mailänder „Fine -Dining“-Szene kommt aus Südtirol. Norbert Niederkofler hat sein Konzept, nur Produkte aus der näheren Umgebung zu verkochen, im „Horto“ mitten in der City verwirklicht. Im letzten Stock eines Palazzos lässt er servieren, was maximal eine Stunde von Mailand entfernt gewachsen und geschwommen ist oder geweidet hat. Das Tasting-Menü bringt Regenbogenforelle mit Zucchini, Risotto mit Süßwasser-Aal, Pasta mit Safran und Verbena-Kräutern sowie eine Entenbrust mit Pilzen auf den Tisch. Und wenn das Wetter entsprechend ist, kann man das alles auf der Terrasse mit Blick auf den Dom genießen.

Und noch ein weiterer Tipp für die moderne italienische Küche: In einer alten Textilfabrik hat das „Moebius Sperimentale“ aufgesperrt – mit drei verschiedenen Lokalen: einer Cocktailbar (Spezialität Gin!), einem Bistro mit Italo-Tapas und dem Restaurant in einem verglasten Raum für 30 Gäste, wo kreative und – wie der Name schon sagt – experimentelle Küche geboten wird: Agnolotti mit Ossobuco-Füllung, Risotto mit Tintenfisch, Erbsen und Austern, Branzino mit Spargel und Morcheln – und als Dessert ein, wie es heißt, „Bouquet“ aus Erdbeeren, Algen und Meeresblumen. Wer sonntags kommt, kann sich noch an einer Jazz-Combo live erfreuen – sofern man das tatsächlich als Essensbereicherung empfindet.