Natürlich ist die „Steierereck-Fraktion“ in heimischen Landen die Größte. Allen voran Lukas Nagl im „Bootshaus“ am Traunsee und Philipp Rachinger im „Ois“ im oberösterreichischen Mühltalhof, eine halbe Stunde von Linz entfernt. Beide haben ebenfalls das Zeug zum dritten Stern. Lukas ist ein begnadeter Fischkoch, dessen geräucherte Seeforelle einmal Fernsehstar Tim Mälzer nachkochen musste (das Ergebnis: gar nicht so schlecht). Und bei Philipp hab ich einmal zweieinhalb Stunden gevöllert – vom Häuptlsalat mit gebackenem Kalbskopf, geschmorten Rindsbackerl mit Polentaschnitte bis zu den besten Mohnnudeln (mit Birnenmus und Rum-Zimt-Eis).

Und wenn man in einem der zwei Wiener top Weinlokale auch etwas essen will, damit der Wein auch eine Unterlage hat, stößt man auf eine hervorragende Küche, die von der Lehrzeit bei Reitbauer geprägt ist. Lukas Lacina im „Mast“ und Michael Gubik im „Heunisch und Erben“ sind eine Entdeckung, beide kochen mit sicherem Gespür für eine gehobene Küche abseits des Schnitzels, wobei ich, ehrlich gesagt, im „Heunisch“ am Schluss immer den Chilileberkäs ordere, damit der Rotwein auch mit was Deftigem konkurrieren muss.

Heinz Reitbauer kennt sie alle, die Küchen seiner Schützlinge. „Ich bin stolz auf das, was sie überall leisten.“ Nur einen Kochstil muss er noch verkosten. Oben im Norden in Grönland werkt seine „Schülerin“ Agnes Karasch. In ihr „Koks“ kommt man nicht mit dem Auto, sondern nur mit dem Boot bei halbwegs gutem Wetter, wenn die Wellen nicht zu wild sind. Und dort serviert sie natürlich nördliche Kräuter und Gemüse und die Signatur-Kreation „Seegurke mit Rentierzunge und fermentiertem Lauch“. Und darauf freut sich auch Heinz Reitbauer, das ist auch für ihn kulinarisches Neuland.