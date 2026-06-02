Wienerberger: Wie Dagmar Steinert als CFO agiert

Steinerts jüngste Auftritte in Vertretung des präsentationsstarken CEO sorgten in der Finanzcommunity durchaus für Gesprächsstoff: „Dagmar Steinert wirkte auf der HV noch sehr deutsch. Sie muss sich in die Corporate Culture Österreichs erst noch einleben“, sagt Beckermann und ergänzt: „Die Bilanz hatte sie im Griff, inhaltlich war sie fit.“ Und Analyst Nicolas Kneip von der Wiener Privatbank, der am Update zum ersten Quartal teilgenommen hat, erklärt: „Steinerts Auftritt war souverän. In der Q&A-Session, wo die größten Stolpersteine liegen, hat sie alle Fragen sehr gut beantwortet. Das war nicht bei jedem Earnings Call bisher der Fall.“

Dabei liegt die Messlatte ziemlich hoch. Der langjährige Wienerberger-Manager Gerhard Hanke, der heute als COO Zentral & Ost tätig ist, war Steinerts Vorgänger im Job. Er wird als versierter CFO beschrieben, der auf jede Frage eine passende Antwort parat hatte. Seine tiefe Kenntnis des Konzerns beruht aber auch auf einer langen Unternehmenszugehörigkeit. Insofern agierte er von einer ganz anderen Ausgangsbasis aus als ein externer Nachfolger.

Im Vorstand soll Steinert es nicht ganz leicht haben. Als erfolgreicher und machtbewusster CEO sei Scheuch im Umgang nicht immer einfach, ist von mehreren Seiten zu hören. Auf die Frage, wie sie ihre Rolle in dieser Konstellation anlege, reagiert die CFO gelassen und sagt: „Entweder man hat ein Profil oder man hat es nicht. Ich bin ­davon überzeugt, dass starke Persönlichkeiten auch nur andere starke Persönlichkeiten neben sich respektieren und achten“, sagt die Vorständin, die in ihrem ersten Jahr noch überwiegend gependelt ist und keine Zeit hatte, Österreich und speziell Wien näher kennenzulernen.

Es bleibt spannend, wie sie ihr zweites Jahr bei Wienerberger gestaltet.