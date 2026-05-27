TSA: Vom Abstellgleis auf Rekordkurs

Ortskundige Taxifahrer teilen gern ihr Wissen. Die Adresse Brown-Boveri-Straße 1 im Wiener Neudorfer Industriegebiet führt in dem Fall aber zu einem fragenden Blick auf die Rückbank. Ein Weltmarktmarktführer für Elektromotoren? Nein, die kenne er nicht. Und die bauen ein neues Werk hier? Ungläubiges Staunen. Würde hier Red Bull abfüllen, hätte sich das fraglos längst herumgesprochen.

Mehr Hidden Champion geht nicht, und die Produkte, die die Traktionssysteme Austria, kurz TSA, herstellt, sind nicht einmal zu sehen, obwohl sie Mobilität für Millionen Menschen erst möglich machen. TSA produziert Elektromotoren für Eisenbahnen und Busse, exportiert diese in mehr als 90 Länder und kann auf eine beachtliche Exportquote von 95 Prozent verweisen.

Geschäftsführer Robert Tencl empfängt einen in einem Sitzungszimmer im Bürotrakt oberhalb der Produktionshalle. Von unten schickt eine 250-Tonnen-Stanze einen dezent wummernden Bassschlag nach oben, den die TSA-Leute gar nicht mehr wahrnehmen. „Wir würden uns wundern, wenn das Geräusch plötzlich weg wäre“, lächelt Tencl. Hier schlägt das Herz der TSA, und kurze Wege sind in dieser Firma wichtig.

Ende April hat Tencl einen sehr langen Weg hinter sich gebracht. Er kam von einer Delegationsreise aus Tokio zurück, wo er Mitsubishi Electric besuchte. „Das war ein Gegenbesuch, sie waren im Jänner bei uns. Wir haben Kooperationen ausgelotet“, erzählt er. „Die Japaner wollen weg von der Insel und suchen internationales Geschäft in Europa. Für uns war Japan bislang ein blinder Fleck.“