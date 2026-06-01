Lights of Vienna: Luxuriöse Lichtkonzepte für Privatkunden

„Das Höchste, wozu der Mensch gelangen kann, ist das Erstaunen.“ Goethe formulierte einst diesen treffenden Aphorismus. Und was soll man sagen, außer dass der Geheimrat recht hat und wohl staunen würde, wenn er erstmals vom „Al Fath Gate Chandelier“ hörte. Dabei handelt es sich nämlich um einen der größten und prunkvollsten Luster, die je fabriziert wurden. Drei Tonnen wiegt das Ding, bringt es auf einen Durchmesser von sieben Metern und auf eine Höhe von zehn Metern. Zu bewundern ist dieses monumentale Einzelstück in der Mataf-Erweiterung der Heiligen Moschee in Mekka, der Al-Masdschid alHarām. Es ist die größte Moschee der Welt, und der Megaluster muss den extremen klimatischen und betrieblichen Anforderungen in diesem Zentrum des Glaubens aushalten. De facto hält er einer Windlast von 165 km/h und einem Erdbeben der Stärke 6,5 stand.

Entworfen und gebaut wurde der riesige Leuchtkörper in Österreich. Genauer: vom niederösterreichischen Unternehmen Lights of Vienna mit Sitz in Guntramsdorf. Der „Al Fath Gate Chandelier“ war das Herzstück eines Großauftrags, wie Alexander Oborny erzählt. Er hat 1994 gemeinsam mit zwei Partnern das Unternehmen gegründet: „Insgesamt haben wir 550 Kronleuchter und Leuchten für die Moschee hergestellt.“ Mit viel Bling-Bling übrigens. 200 Kilogramm Gold wurden dafür verarbeitet. Der Großauftrag brachte 90 Millionen Euro ein.

Und dauerte auch seine Zeit. Der erste Prototyp ist vor rund zehn Jahren entstanden. Der Großteil des Projekts wurde aber in den vergangenen zwei Jahren abgewickelt. 30 Leute arbeiten an so einem Großprojekt. Und die wissen ganz genau, was zu tun ist, schließlich war es nicht der erste Auftrag für Mekka. Das Unternehmen lieferte bereits für drei vorige Moschee-Erweiterungen über 4.450 Leuchten. Eigenen Angaben zufolge ist man daher in Sachen sakrale Beleuchtung weltweit auch die Nummer eins. Geht es um Weltliches wie etwa maßgeschneiderte Leuchtkonzepte für Luxushotels, Restaurants, Bars, Spas, Yachten und Residenzen, rangiert man global unter den top zehn. In 49 Ländern, verteilt auf alle Kontinente, hat Lights of Vienna Leuchtprojekte umgesetzt.