Das große Werben um die Addiko-Aktionäre

Doch um die erforderlichen 75 Prozent der Stimmen zu erreichen, dürfte es dennoch ein weiter Weg sein, wie ein Interview von Investor Alexander Schütz (9,99 Prozent) im Online-Medium Exxpress, an dem er selbst Anteile besitzt, zeigt. Dort spricht sich Schütz klar für das niedrigere Raiffeisen-Angebot aus. Er zweifelt an der „Umsetzungswahrscheinlichkeit“ der Transaktion durch die NLB. Diese könne die von ihr selbst aufgestellte Hürde von 75 Prozent ohnehin nicht erreichen, weil Alta Pay knapp unter 30 Prozent an der Bank besitzt. Außerdem zweifelt er daran, dass die kroatische Nationalbank und die EZB dem Kauf des kroatischen Teils der Bank überhaupt zustimmen würden. Das will NLB-Manager Kremser so nicht stehen lassen: „Wir haben in Kroatien schon einmal eine Leasinggesellschaft gekauft und da hat mit dem Regulator alles geklappt. Das Set-up der Addiko Bank ist sehr ähnlich. Ich sehe also keinen Grund, warum der Deal scheitern sollte.“