Was die CEOs großer Banken über KI als Job-Fresserin sagen

Der CEO der Standard Chartered Bank, Bill Winters, erklärte diese Woche, man werde „weniger wertvolles Humankapital“ durch Technologie ersetzen und in den kommenden vier Jahren rund 8.000 Support-Stellen abbauen. Die Formulierung löste deutliche Kritik aus. Mittlerweile entschuldigte sich Winters für seine Wortwahl und erklärte, die Aussage habe sich auf automatisierbare Tätigkeiten und nicht auf den Wert von Menschen bezogen.

JP Morgan-Chef Jamie Dimon verteidigte Winters zwar als langjährigen Freund, räumte im Interview mit Bloomberg jedoch ein, die Aussage sei „ungeschickt formuliert“ gewesen. Zugleich prognostizierte auch er, dass Banken künftig mehr KI-Spezialist:innen einstellen werden – und in manchen Bereichen dafür weniger klassische Banker:innen benötigen.

Der Wandel müsse laut Dimon jedoch nicht über Massenkündigungen erfolgen, sondern könne über natürliche Fluktuation, Umschulungen und interne Versetzungen abgefedert werden. Bei JP Morgan verlassen laut Dimon jährlich rund zehn Prozent der Belegschaft – also etwa 25.000 bis 30.000 Mitarbeiter:innen – das Unternehmen. Das eröffnet Spielraum, klassische Funktionen schrittweise umzubauen.