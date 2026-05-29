Georg Kasperkovitz wird Lenzing-CEO

Wer seit dem angekündigten Rückzug von Rohit Aggarwal fragte, wer die Lenzing AG nun eigentlich führt, bekam oft den Namen Georg Kasperkovitz genannt. Nun ist der bisherige Chief Operations Officer (COO) auch offiziell CEO des Faserherstellers mit Hauptsitz im gleichnamigen oberösterreichischen Ort. Der Aufsichtsrat bestellte Kasperkovitz mit Wirkung zum 1. Juni 2026. Sein Mandat läuft bis 31. Mai 2029.

Kasperkovitz gehört dem Vorstand bereits seit Juni 2025 an und war bisher als COO für die Fasersparte verantwortlich.

Der Manager war vor seinem Wechsel zu Lenzing unter anderem Business-Unit-CEO beim Verpackungs- und Papierkonzern Mondi, Vorstandsvorsitzender der Rail Cargo Austria und Partner bei der Unternehmensberatung McKinsey. Der Maschinenbauingenieur studierte an der Technischen Universität Wien und absolvierte einen MBA an der Harvard Business School.

Die Zusammensetzung des Vorstands bleibt unverändert. Dem Führungsgremium gehören neben Kasperkovitz weiterhin Finanzvorstand Mathias Breuer sowie Christian Skilich als Chief Pulp Officer und Chief Technology Officer (CPO/CTO) an.