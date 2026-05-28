ÖBB & Defence: Generalmobilmachung

Dass die angekündigte Reform der ÖBB-Strukturen eher nach Konsolidierungsprogramm denn nach Modernisierungsprojekt klingt, macht prompt weitere Stakeholder des Systems Bahn nervös, etwa die in der ÖBB stark verankerte Gewerkschaft. Offiziell wollte man dazu keine Stellungnahme abgeben, im Hintergrund jedoch – und dem Vernehmen nach durchaus mit Wohlwollen von ÖBB-Chef Andreas Matthä – wird eine alternative strategische Argumentationslinie ausgearbeitet: die Bahn als Sicherheits- und Resilienzinfrastruktur in Krisenzeiten.

Seit dem Krieg in der Ukraine gewinnen nämlich Überlegungen zu so genannter „Military Mobility“, Krisenvorsorge und strategischen Transportreserven, massiv an Bedeutung. Die Bahn soll im Fall des Falles nicht nur Personen transportieren, sondern auch militärische Ausrüstung, Versorgungsgüter und logistische Kapazitäten absichern.

Dafür bräuchte es allerdings genau das, was betriebswirtschaftlich bisher als ineffizient gilt: zusätzliche Fahrzeuge, Personalreserven, redundante Infrastruktur, Ausweichrouten, freie Terminalkapazitäten. ÖVP-Verkehrssprecher Joachim Schnabel: „Das ist eine durchaus alte Diskussion, die in der EU nun wieder stärker verfolgt wird.“