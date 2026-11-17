Die Kärntner Wietersdorfer Gruppe will ihren Anteil am internationalen Rohrhersteller Amiblu von 50 auf 80 Prozent erhöhen und damit ihr globales Rohrgeschäft weiter stärken.
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Die Kärntner Wietersdorfer Gruppe, die Baustoffe wie Zement, Beton und Rohre produziert, plant eine Mehrheitsübernahme beim internationalen Rohrhersteller Amiblu. Die Beteiligung soll von bisher 50 auf 80 Prozent erhöht werden. Damit soll das Rohrgeschäft gestärkt werden, teilte die Gruppe heute per Aussendung mit. Bisher wird das Unternehmen als Joint Venture zu gleichen Teilen von der Wietersdorfer Gruppe und der Saudi Arabian Amiantit Company gehalten.
Der Vollzug für die Mehrheitseigentümerschaft ist für das erste Quartal 2027 geplant. Zuvor müssen die kartellrechtlichen und investitionskontrollrechtlichen Freigaben erfolgen. Das Geschäftsfeld der glasfaserverstärkten Kunststoffrohre (GFK-Rohrsysteme) zählt bereits zu den wichtigsten Geschäftsbereichen der international tätigen Unternehmensgruppe – 2025 erwirtschaftete sie mit 432,1 Millionen Euro rund 40 Prozent des Gruppenumsatzes.
Mehrheitsbeteiligung soll internationale Position stärken
Amiblu hat seinen Hauptsitz in Klagenfurt und zählt laut Wietersdorfer zu den international etablierten Anbietern von GFK-Rohrsystemen. Sie kommen weltweit u. a. in der Trinkwasserversorgung, der Abwasserentsorgung, der landwirtschaftlichen Bewässerung, Meerwasserentsalzung und der Energieinfrastruktur zum Einsatz. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.500 Mitarbeitende und hat Produktionsstandorte in Europa, Afrika, Asien und Australien.
Die Erhöhung der Beteiligung an Amiblu soll die internationale Position in diesem Bereich weiter stärken: Michael Junghans, CEO der Wietersdorfer Gruppe, sprach von einer langfristigen, strategischen Entscheidung. „Wir wollen unser internationales Rohrgeschäft, das heute eine wesentliche Säule unserer Unternehmensgruppe darstellt, weiter stärken und seine Entwicklung aktiv gestalten. Gerade bei der Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung und der Bewässerung stehen viele Länder vor großen Infrastrukturaufgaben. Dafür sind wir mit unseren Rohrsystemen international gut aufgestellt“, so Junghans.
Globales Produktions- und Vertriebsnetz
Die Wietersdorfer Gruppe, zu der unter anderem Alpacem, InterCal, Amiblu, Hobas, Poloplast und Calcit gehören, ist mit 121 Produktions- und Vertriebsstandorten in 76 Ländern vertreten. Der Personalstand liegt bei rund 3.780 Mitarbeitenden. Davon arbeiteten 2025 rund 750 in Österreich. Die Gruppe erwirtschaftete laut eigenen Angaben im Jahr 2025 inkl. Beteiligungsunternehmen einen Umsatz von mehr als 1,09 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung im Jahr 1893 durch Philipp und Gottlieb Knoch zu hundert Prozent in Familienbesitz.