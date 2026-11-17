Die Kärntner Wietersdorfer Gruppe, die Baustoffe wie Zement, Beton und Rohre produziert, plant eine Mehrheitsübernahme beim internationalen Rohrhersteller Amiblu. Die Beteiligung soll von bisher 50 auf 80 Prozent erhöht werden. Damit soll das Rohrgeschäft gestärkt werden, teilte die Gruppe heute per Aussendung mit. Bisher wird das Unternehmen als Joint Venture zu gleichen Teilen von der Wietersdorfer Gruppe und der Saudi Arabian Amiantit Company gehalten.

Der Vollzug für die Mehrheitseigentümerschaft ist für das erste Quartal 2027 geplant. Zuvor müssen die kartellrechtlichen und investitionskontrollrechtlichen Freigaben erfolgen. Das Geschäftsfeld der glasfaserverstärkten Kunststoffrohre (GFK-Rohrsysteme) zählt bereits zu den wichtigsten Geschäftsbereichen der international tätigen Unternehmensgruppe – 2025 erwirtschaftete sie mit 432,1 Millionen Euro rund 40 Prozent des Gruppenumsatzes.