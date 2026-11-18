Der Aktienkurs des deutschen Motorenbauers Deutz ist am Mittwoch nach einem kritischen Bericht des Leerverkäufers Ningi Research abgestürzt. Die Aktien fielen zeitweise um über 17 Prozent auf 7,56 Euro und waren damit der größte Verlierer im MDax. Ningi Research hatte auf dem Kurznachrichtendienst X einen Bericht mit Vorwürfen gegen das Unternehmen veröffentlicht und gleichzeitig erklärt, mit Leerverkäufen eine Wette auf fallende Kurse der Deutz-Aktien eingegangen zu sein.

Dabei verkauft ein Investor geliehene Aktien, um sie später möglichst zu einem niedrigeren Kurs zurückzukaufen. Ningi Research hat schon mehrere Leerverkaufs-Attacken gegen Unternehmen gefahren, darunter gegen den schwedischen Finanzinvestor Kinnevik oder den Solartechnik-Hersteller SMA Solar. Dem Motorenbauer Deutz wirft der Investor vor, bei der 1,6 Milliarden Euro schweren Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) unvollständige Angaben gemacht zu haben. Deutz habe verschwiegen, dass 45 Prozent der für das Wachstum verantwortlichen Tochter FFG Industries einem ehemaligen ukrainischen Parlamentsabgeordneten und dessen Unternehmen gehörten. Deutz könne FFG Industries nun nicht vollständig konsolidieren, wodurch mehr als die Hälfte des von Deutz für FFG im nächsten Jahr erwarteten Umsatzes wegfalle.