Wiener Gleisgarten-Betreiber ist insolvent

Der Betreiber des Wiener „Gleisgartens“ ist insolvent. Über die KRAFTMoments Development GmbH wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet, wie die Kreditschutzverbände KSV 1870, Creditreform und AKV am Montag mitteilten. Der Gleisgarten befindet sich in einer ehemaligen Remise der Badner Bahn in Wien-Meidling und wurde 2023 als Foodhall mit mehreren Essensständen.

Als einer der Gründe für die Insolvenz wird der heiße Sommer angeführt, der sich negativ auf die Besucherzahlen ausgewirkt hat, und laufend steigende Kosten. Eine Fortführung des Unternehmens oder eine Sanierung ist laut den Kreditschutzverbänden derzeit nicht vorgesehen. Wie es mit dem Standort weitergeht, ist noch offen. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 4,5 Millionen Euro. Von der Insolvenz sind 30 Beschäftigte und etwa 80 Gläubiger betroffen.

Auch die hauseigene Brauerei „ViennaKRAFT" der „ViennaKRAFT Brauerei GmbH" meldet Insolvenz an. Hier belaufen sich die Verbindlichkeiten auf 1,5 Millionen Euro und 30 Gläubiger.