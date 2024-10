Pleiten: Gläubigerschutzverbände im Großeinsatz

Der Wettbewerb zwischen den drei großen Verbänden ist hart. „Es ist wie Rapid gegen Austria“, schildert Weinhofer von Creditreform. Wer bei dem Match wer ist, ließ er jedoch offen. Der KSV-Chef hält den „intensiven, sportlichen“ Wettbewerb zwischen den Verbänden jedenfalls für wünschenswert: „Dadurch entsteht schnelle, gute, hochqualitative Arbeit“, glaubt Vybiral. Sein Kollege Plancz hält die Vielfalt mehrerer Verbände vor allem in den Gläubigerausschüssen für sinnvoll: „Drei bis vier unterschiedliche Meinungen sind für die Meinungsbildung sicher sinnvoll.“

Dass die Verbände in diesen Ausschüssen, auch wenn sie alle die Interessen der Gläubiger vertreten, nicht immer einer Meinung sind, hat einmal mehr das Beispiel Signa gezeigt, wo sich der KSV so wie die Finanzprokuratur gegen die Treuhandlösung ausgesprochen hat, der AKV und der ÖCV aber dafür.

Andrea Fruhstorfer, Insovenzverwalterin bei SDS, die sich nun seit November nahezu täglich im Austausch mit den diversen Gläubigerschutzverbänden befindet, streut diesem Austro-Spezifikum Rosen: „Ich schätze ihre Arbeit sehr. Sie bringen sich meist gut ins Verfahren ein und haben gute Ideen. Als Insolvenzverwalter wäre unser Leben schwerer, wenn wir die Gläubigerschutzverbände nicht hätten.“ Auch Dorda-Insolvenzrechtsexperte Felix Hörlsberger hält Gläubigerschutzverbände für „Erfolgsgaranten“ in Sanierungsverfahren. Vor allem kleinere Gläubiger würden so zu einer günstigen Rechtsvertretung kommen. Interessant auch, dass Großkanzleien wie Dorda manchmal selbst die Leistungen von Verbänden in Anspruch nehmen. „Manchmal lohnt es sich nicht, eigene Vertreter zu schicken“, so der Rechtsanwalt.

Denn die Gläubigerschutzverbände bieten ihre Dienste deutlich günstiger als Rechtsanwälte an. So bietet etwa die Creditreform ein sogenanntes „Insolvenzschutzpaket“ um 159 Euro an, wobei drei Insolvenzvertretungen kostenfrei sind. Der AKV verlangt aktuell 250 Euro Mitgliedsgebühr pro Jahr, Forderungen unter 3.000 Euro kosten nichts. Besondere Services gibt es für Jungunternehmer, die überhaupt drei Jahre lang gratis serviciert werden. Ähnlich handhabt es der KSV, wobei dieser heuer erstmals ein Erfolgshonorar von 20 Prozent vom Kunden einbehält. „Das hat den Preiskampf auf eine neue Ebene gehoben“, sagt Blantz vom AKV. Seither würden einige Kunden vom KSV zum AKV überwechseln, so Blantz. Denn in Österreich ist die Quote, die durchschnittlich erreicht wird, mit 42 Prozent europaweit sehr hoch. Heißt: Im Optimalfall bleibt beim Gläubigerschutz auch ein hübsches Erfolgshonorar hängen. Beim KSV begründet man die Gebührenordnung anders. „Das Modell soll unseren Kunden noch mehr entgegenkommen und Risiko von ihnen wegnehmen“, erläutert der KSV-Chef. Ob das letztlich höhere oder niedrigere Einnahmen für sein Haus bedeutet, könne er aber jetzt noch nicht sagen. „Aber“, so Vybiral, „auch wenn wir Gewinne schreiben, werden diese wieder investiert.“ Diese sollen in Finanzbildung, Jungunternehmerförderung und die Vertretung der Gläubiger gegenüber Medien oder Politik fließen. Die KSV Holding, in der diverse Leistungen des Vereins ausgelagert wurden, erzielte jedenfalls 2023 laut Konzernabschluss bei einem Umsatz von 47 Millionen Euro einen Jahresüberschuss von 1,5 Millionen Euro.