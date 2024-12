Ricardo-José Vybiral :

Was die hohen Insolvenzzahlen betrifft, dürften wir erst in der Mitte des Tunnels angekommen sein, nicht am Ende. Wir sind jetzt bei 6.550 Insolvenzen und wir gehen davon aus, dass es nächstes Jahr in Richtung 7.000 Insolvenzen gehen kann. Aber das ist nur eine Prognose.