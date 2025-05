Ähnlich offensiv verhielt sich Stardesignerin Lena Hoschek, als sie im Herbst mit ihrer Insolvenzanmeldung in die Öffentlichkeit trat. Hoschek, die vor 20 Jahren ihr Label gegründet hat und mit ihren Kreationen nationale und internationale Kundinnen begeistert, mangelte es nie an Absatz. Veränderte Liefersituationen nach der Covid-Pandemie und seit dem Ukrainekrieg haben die Unternehmerin allerdings in Liquiditätsschwierigkeiten gebracht und sie schließlich in die Insolvenz schlittern lassen.

Statt sich hinter der Krise zu verstecken, gab die 44-Jährige zahlreiche Interviews und stand auf Podien. „Es lag mir so viel auf der Zunge. Es ist eine Persönlichkeitsfrage und typisch Frau, dass wir Probleme ansprechen“, erklärt die Grazerin ihre Entscheidung.

Hoschek, die für ihre direkte Art bekannt ist, kommuniziert so, wie es ihre Fans und Kundinnen schätzen: „Wenn man in der Öffentlichkeit steht und nur herumdruckst, kommt es doppelt zurück. Wer seinen Kopf in den Sand steckt, bringt sich in eine gefährliche Situation.“

Hoschek wird für diese Offenheit belohnt: Zwischen der Insolvenzanmeldung im Herbst und der Gläubigerversammlung im Jänner, bei der der Sanierungsplan mit 21-prozentiger Quote angenommen wurde, war der Umsatz „ein Wahnsinn“. Der Schritt in die Öffentlichkeit ist für sie zielführend: „Wir sind auf Plan und werden die Erwartungen erfüllen. Wir sind zuversichtlich.“ Hoschek konnte mit ihrer Transparenz schließlich sowohl neue Kund:innen erreichen als auch ihre Stammkundschaft zum Kaufen animieren: „Viele Kundinnen haben sich persönlich getroffen gefühlt. Der Zuspruch war überwältigend.“