Haustiermarkt: Alles für Hund und Katz

Denn Haustiere sind heute für viele mehr als Begleiter – sie sind Familienmitglieder. Welche psychosozialen Faktoren das beschleunigen, bleibt hier außen vor. Wesentlich ist dabei ein Blick auf die Zahlen. Und der zeigt, dass der globale Markt für Haustierdienstleistungen bereits über 180 Milliarden Euro schwer ist – Tendenz steigend. Allein die Tiernahrungsbranche wird bis 2029 ein Volumen von mehr als 70 Milliarden Euro erreichen.

Auch Österreich ist Teil dieses Trends. Hier leben rund zwei Millionen Katzen, 836.000 Hunde und etwa 508.000 Kleintiere wie Hasen, Hamster oder Meerschweinchen. Für die wird heuer Tierfutter im Wert von 886 Millionen Euro gekauft, und bereits 2030 soll die Milliardenmarke am heimischen Haustierfuttermarkt fallen.

Dabei geht es längst nicht mehr nur ums Sattwerden, wie Wolfgang Maurer betont. Der Unternehmer ist Mitgründer des Wiener Start-ups HelloBello, das auf hochwertige, selbstgekochte Tiernahrung setzt und mittlerweile einen mittleren siebenstelligen Umsatz erzielt. Maurer sieht noch viel Potenzial, denn: „Die Erkenntnis, dass eine hochwertige Ernährung das Fundament für ein langes und vitales Tierleben bildet, treibt das stetige Wachstum dieses Marktsegments an.“ Longevity jetzt auch für den Wauzi? Bei HelloBello, 2019 gegründet, läuft es seit Anfang an ziemlich gut. Trotz Corona, Energiekrise und Inflation: „Wir sind Jahr für Jahr mehr als 150 Prozent gewachsen. Die Nachfrage nach hochwertigem Frischfutter blieb stabil, da viele Menschen während der Pandemie mehr Zeit mit ihren Haustieren verbrachten und deren Wohlbefinden stärker in den Fokus rückten“, erinnert sich Maurer.

Auch Tractive und Michael Hurnaus, der übrigens in HelloBello investiert ist, profitieren davon, dass Haustierbesitzern das Wohlbefinden ihrer Tiere am Herzen liegt. Im Mai 2025 stellte das Unternehmen, das im Vorjahr die Marke von 100 Millionen Euro Jahresumsatz knackte, neue Tracker-Funktionen zur Überwachung der Herz- und Atemfrequenz bei Haustieren vor. Denn: „Genau auf diesen Bereich der vorausschauenden Gesundheitsüberwachung legen wir unseren Fokus in der Weiterentwicklung unserer Produkte“, gibt Hurnaus Einblicke in die strategische Ausrichtung des Scale-ups. Dabei rücken übrigens auch Versicherungen für Haustiere in den Fokus: „Versicherungslösungen sehen wir künftig als sinnvolle Ergänzung durch starke Partner.“