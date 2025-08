Es gibt sie auch im Österreich, die „Hidden Champions“, also mittelständische Unternehmen, die in ihrem Spezialgebiet weltweit führend, aber in der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt sind. Dazu zählt in jedem Fall das Unternehmen Troll Cosmetics GmbH mit Hauptsitz in Lustenau. Weltbekannt sind hingegen die Pflegemarken Declaré, Juvena und Marlies Möller Beauty Haircare, die in Summe in mehr als 60 Länder vermarktet werden.

An der Spitze des Unternehmens stehen Gründer Karl Troll, 84, und seine Tochter Barbara Sandner-Troll, 58. Der jüngste Coup der beiden ist die Marke Sophie’s Garden, eine Anti-Aging-Linie mit einem weltweit exklusiven Schlüsselkomplex, der die Hautalterung vermindert und verzögert. „Große Dinge muss man in Etappen machen“, so das Credo von Karl Troll, der noch immer mit Herzblut im Business voll dabei ist.