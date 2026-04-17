ÖBB 2025: Mehr Passagiere, weniger Ergebnis

Die ÖBB melden für 2025 einen Einbruch beim Vorsteuerergebnis (EBT) von 40 Prozent auf 68 Millionen Euro. Zwar gab es wie berichtet mit 559 Millionen (plus 1,4 Prozent) einen Rekord an Fahrgästen - doch die anhaltende industrielle Rezession in Europa und insbesondere in Österreich habe das Ergebnis gedrückt, so Konzernchef Andreas Matthä. Der Schienengüterverkehr litt besonders unter dem schwachen Umfeld, die Transportleistung sank um vier Prozent auf 26,2 Mrd. Nettotonnenkilometer.

Mit Gesamterträgen von 9,68 Milliarden Euro (2024: 8,99 Milliarden Euro) hat der Konzern gegenüber dem Vorjahr einen Umsatzanstieg von acht Prozent verzeichnet. Die Gesamtaufwendungen haben sich ebenso um acht Prozent auf 8,94 Milliarden Euro erhöht (2024: 8,29 Milliarden Euro). Das EBIT (operativer Gewinn vor Zinsen und Steuern) ist um vier Prozent auf 732,7 Millionen Euro gestiegen (2024: 707,8 Millionen Euro).

Bei der Pünktlichkeit melden die Bundesbahnen für 2025 „leichte Verbesserungen“: 94,1 Prozent der Züge im Personenverkehr waren pünktlich, eine Verbesserung um 0,6 Punkte (2024: 93,6 Prozent). 81,6 Prozent der Züge im Fernverkehr und 94,8 Prozent der Züge im Nahverkehr waren pünktlich unterwegs. Insgesamt schreiben sich die ÖBB damit auf die Fahnen, eine der pünktlichsten Bahnen in Europa zu sein.

2024 lag das ÖBB-EBT mit 113,6 Millionen noch um zwei Millionen Euro höher als 2023. Die Fahrgastzahlen umfassen Busse und Bahnen der ÖBB, 2024 waren es insgesamt 552 Millionen gewesen. 2025 blieb die Zahl der Bus-Nutzenden bei 211,5 Millionen stabil. Der Fernverkehr wuchs um 1,5 Prozent auf 47 Millionen Reisende, der Nahverkehr stieg um zwei Prozent auf 301 Millionen Gäste. „Induziert wurde es vor allem im Nahverkehr der deutschen Eisenbahn-Tochter Arverio“, so die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB).