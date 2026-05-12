Plasser & Theurer: Turnaround in Sicht

Der Gleisbaumaschinen-Hersteller Plasser & Theurer mit Firmenzentrale in Wien und Stammwerk in Linz hat 2025 einen - nach eigenen Angaben - Rekordumsatz von 731 Mio. Euro erzielt, nach 469 Mio. Euro im Vorjahr. Der operative Gewinn (Ebit) wurde von 11,6 auf 41,4 Millionen Euro gesteigert. Das zeige, dass die 2024 eingeleitete Transformation greife und der Turnaround voranschreite, berichtete das Unternehmen in einer Presseaussendung am Dienstag. Über den Bilanzgewinn wurde nichts berichtet. 2024 hatte laut Firmenbuch der Jahresverlust noch 11,3 Millionen Euro betragen, im Jahr davor sogar 136 Millionen Euro.

Im Juni 2024 hatte der Weltmarktführer für Spezialmaschinen, die zur Gleisverlegung und -sanierung genutzt werden, ein 30 Mio. Euro schweres Sparpaket geschnürt, zwei Drittel davon entfielen auf die Belegschaft. Die nunmehr positive Entwicklung führte das Unternehmen auf anhaltend hohe globale Nachfrage sowie spürbar verbesserte Lieferfähigkeit zurück. Auch der Auftragseingang habe mit rund einer Milliarde Euro ein Rekordniveau erreicht. Der Auftragsbestand von mehr als 1,6 Milliarden Euro sei „eine hervorragende Ausgangsbasis für die kommenden Jahre“, der mittelfristige Ausblick stabil und positiv, hieß es.