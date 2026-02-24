Was die Westbahn auf der Südbahn plant

Dennoch erwarten die beiden Westbahn-Chefs, dass sich die neue Route schnell rechnen wird. Die Tücken des Schienenbusiness haben die Herausforderer inzwischen intus, etwa dass man sich eine Beschwerde über die Trassenvergabe bei der Schienen-Control sparen kann.

Mit der Routenführung finden sie sich deshalb ab und bleiben stattdessen in Wiener Neustadt stehen, wo die ÖBB ihrerseits die Stopps einzelner Railjet-Express-Züge reduziert hat. Oder in den touristischen Destinationen Semmering, Klopeiner See und Pörtschach, wo der staatliche Anbieter überhaupt nur durchfährt. Co-Geschäftsführer Thomas Posch: „Ziel ist ein erfolgreicher Markteintritt der Westbahn und, darauf aufbauend, die schrittweise Etablierung unseres Angebots. Gleichzeitig wollen wir zeigen, wie sehr Wettbewerb zur Steigerung von Qualität und Attraktivität im Bahnverkehr beitragen kann.“

Das Knowhow, das man sich seit Markteintritt auf der Weststrecke über Jahre und verlustträchtig erarbeitet hat, sollte nun rasch Erträge bringen. Schon die seinerzeit erste Erweiterung des Streckenplans nach dem Markteintritt – die Routen nach München (2022) und nach Stuttgart (2025) – lieferte bereits innerhalb zweier Jahre positive Deckungsbeiträge, und das, obwohl das deutsche Bahnnetz dank prohibitiv hoher Schienenmaut viel schwieriger zu bearbeiten ist, als österreichische Strecken.

2024 konnte die Westbahn jedenfalls erstmals einen Gewinn von 30,3 Millionen Euro erwirtschaften (wie der trend berichtet hat), 2025 sollte es noch besser gelaufen sein, wird vom Unternehmen bestätigt. Offizielle Zahlen dazu gibt es noch nicht, doch im Zuge von Umstrukturierungen – so wurden etwa im Jänner 2026 das gesamte Vermögen und die Verbindlichkeiten der Westbahn auf die eigens errichtete Gesellschaft für die neue Südstrecke übertragen – zeigte sich in den im Firmenbuch hinterlegten Übertragungsbilanzen tatsächlich auch eine deutlich steigende Tendenz, zumindest anfangs 2025. Die zunehmenden logistischen Schwierigkeiten in Deutschland, wo heuer immer wieder Streckensperren zu Sanierungszwecken für Verzögerungen sorgen, sollten den Aufwärtstrend nicht stoppen. Auch ein gewonnener Rechtsstreit mit der ÖBB über die Rückzahlung zu viel bezahlter Schienenmaut in den Vorjahren dürfte sich 2025 und 2026 mit Millionenbeträgen niederschlagen.