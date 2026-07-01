Ex-Kanzler Christian Kerns nächster Bahn-Coup

Dass das aus Wien geführte Unternehmen in einer Branche, die eher mit Streckensperren, Infrastrukturproblemen und rückläufigem Güterverkehr Schlagzeilen macht, Großfinanziers anzieht, ist kein Zufall. Es hat zum einen mit Kern selbst zu tun, der als Ex-ÖBB-Chef in der Branche gut vernetzt ist und als Ex-Bundeskanzler politische Entscheidungsprozesse kennt. Aber auch damit, dass nach dem sogenannten vierten Eisenbahnpaket der EU, in Kraft seit 2020, nun weitere Schritte der Bahnmarktliberalisierung anstehen.

Im November etwa stellte EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas ehrgeizige Pläne für ein europäisches Highspeednetz vor, eine Verdreifachung der Strecken. Im Mai präsentierte die EU ein „Passagierpaket“, mit dem der Ticketverkauf grenzüberschreitend verbessert werden soll. Ab 2027 werden wohl die ersten auslaufenden alten Verkehrsdienstverträge – staatlich bestellte und bezahlte Zugverbindungen – europaweit ausgeschrieben. Kern: „Wir erleichtern durch unser Geschäftsmodell den Wettbewerb in Europa, denn auch Newcomer können die modernsten Loks bei uns leasen, statt sie zu kaufen wie bisher im staatlichen Bereich üblich.“

Gleichzeitig kommen Staatsbahnen immer stärker unter Druck. Kapital in Lokomotivenbesitz zu binden, verliert an Attraktivität – zur Freude von Leasinggesellschaften. Für sie gibt es Luft nach oben, sagt Kern: „Die Leasingraten bei Schiffen liegen zwischen 50 und 60 Prozent, bei Containern sind es 55 Prozent, bei Flugzeugen immer noch 40 Prozent. Nur bei den Loks liegen sie aktuell erst bei 23 Prozent. Da gibt es ein großes Potenzial, das aufzuholen ist.“

Noch wichtiger: Europas Lokomo­tiven sind überaltert, eine erwartete Ersatzwelle im europaweit rund 65.000 Stück großen Bestand könnte dem Leasinggeschäft einigen Rückenwind verschaffen. Kern: „Der Durchschnitt liegt bei 30 Jahren, bei staatlichen Eisenbahnen sogar 32. Das heißt, da steht viel Schrott auf den Gleisen.“ Dazu kommt, dass die Digitalisierung das gesamte Geschäftsmodell ändert, so wie einst das Smartphone die Telekommunikation. Moderne Mehrsystemlokomotiven beherrschen etwa unterschiedliche Strom- und Signalsysteme und sparen den Lokwechsel an jeder Grenze.

ELL geht dabei aufs Ganze und setzt als Europas größter Single-Fleet-Anbieter mit der Vectron-Baureihe von Siemens auf einen einzigen Hersteller. Das vereinfacht Wartung, Ersatzteillogistik und Ausbildung, sagt Kern: „Eine Vectron besteht aus 10.000 verschiedenen Bauteilen und 30 Kilometer Kabelkanälen. Das ist keine Technik für Anfänger.“

Es ist wohl kein Zufall, dass er die Finanzierung rund um die Vorstellung der neuen Vectron X abgewickelt hat, weit mehr als eine Lokomotive, schwärmt auch Tanja Kienegger, Chefin von Siemens Mobility Austria und als Ex-Energie- und ÖBB-Managerin einer der vielen Netzwerkpunkte Kerns: „Die Vectron X ist wie ein Smartphone mit 9.000 PS. Durch die Vernetzung kann die Lok in andere digitale Bahnsysteme integriert werden, die Betriebskosten können gesenkt werden. Und Innovationen wie etwa das Remote-Hochfahren der Lok fördern die Produktivität weiter.“