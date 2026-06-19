Wenn die ÖBB die Notbremse zieht

Einer der Gründe dafür, dass der 2027 ausscheidende, langjährige Bahnchef lieber im Hintergrund arbeitet: Nach durchgesickerten ersten Vorstellungen könnte es zu einer weitreichenden Umgestaltung des Unternehmens mit zuletzt 48.249 Mitarbeitern und 9,6 Milliarden Euro Ausgaben kommen, dessen gesetzliche Grundlage teils noch aus Zeiten vor der Bahnliberalisierung – ab 1990 – stammen.

Zentrales Vorhaben aus der „Diskussionsgrundlage“, wie es im Ministerium heißt, die nun fachlich geprüft wird: Die eher strategisch arbeitende ÖBB-Holding soll echte operative Durchgriffsrechte bekommen, im Gegenzug jedoch die Managementebenen reduzieren, die Verwaltungskosten senken und den Ressourceneinsatz besser koordinieren. Dazu sollen die Rail Cargo (Güter) und die Personen AG (Personenverkehr), die beiden nach außen in Verkauf, Fahrplangestaltung und Finanzierung bislang eigenständigen Tochtergesellschaften der Holding, von Aktiengesellschaften in GmbHs umgewandelt werden.

Und sie könnten entmachtet werden: Die bislang von ihnen beauftragten Töchter aus der dritten Konzernebene, die im Hintergrund mit massiven Personalaufwand für die technische Abwicklung, die Servicierung der Züge und das Personal zuständig sind (die sogenannte „Produktion“), sollen aufgewertet und als Schwesterunternehmen ebenfalls direkt der lenkenden Dachgesellschaft unterstellt werden. Das soll dann eine effiziente Zusammenarbeit auf Augenhöhe absichern.

Überhaupt sollen die Aufgaben von rund der Hälfte der insgesamt an die 140 bestehenden GmbHs im Konzern direkt in die Holding wandern, was Führungskräfte einspart, in der Holding aber zumindest einen dritten Vorstand bedeutet. Eine kleine Revolution im sonst so behäbigen ÖBB-Konzern, was andere Stakeholder wie ÖVP-Verkehrssprecher Joachim Schnabel skeptisch macht. Er muss aufgrund der notwendigen Gesetzesänderungen den Plänen zustimmen: „Eine Reform ist grundsätzlich hoch an der Zeit, denn auf die ÖBB wird noch viel mehr Wettbewerb zukommen als bisher. Aber ob die erste Idee überzeugt, bin ich mir nicht sicher.“