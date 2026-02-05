Hoteltipp: Soneva Fushi auf den Malediven

Das Soneva Fushi befindet sich auf einer Insel im Baa Atoll. Hier entstand vor fast 30 Jahren das erste Luxus-Resort auf den Malediven. Heute gilt es als das beste Beach Resort weltweit.©Beigestellt
Soeben wurde das Soneva Fushi bei den „50 World’s Best Hotels“-Awards als bestes Beach Resort weltweit ausgezeichnet. Für den trend-Traveller ein guter Anlass, den Malediven einen Besuch abzustatten und sich die Sache näher anzusehen.
Nachdem der trend-Traveller eine Dreiviertelstunde vom Malé Airport mit einer der blau bemalten Twin Otter der Manta Air Richtung Norden geflogen war, mit Staunen runtergeblickt hat auf das blaugrüne glitzernde Meer, auf die Atolle, Inseln und Riffe und auf die Boote, die zwischen ihnen verkehren, und nachdem die kleine Turboprop mitten im Ozean neben einer winzigen, schwimmenden Plattform gelandet war, auf der auf einer Holztafel großspurig „Soneva Fushi International Airport“ steht, er auf diese schwankende Plattform gestiegen und nachdem plötzlich aus der Ferne ein Boot herangerauscht ist und er dieses Boot bestiegen hat, bittet ihn die junge Frau, die ihn in Empfang genommen hat, doch bitte jetzt, während das Boot mit großer Geschwindigkeit zu jener palmenbewachsenen Insel rast, die am Horizont sichtbar wird, die Schuhe auszuziehen, in einen Beutel mit der Aufschrift „No shoes, no news“ zu werfen und sie bis zum Ende des Aufenthalts zu vergessen. Denn ab jetzt, sagt sie, befinden wir uns für die nächsten Tage im „Barefoot Paradise“. Willkommen!
Und so ist der trend-Traveller endlich im Soneva Fushi Resort auf der Insel Kunfunadhoo im Baa Atoll in den Malediven angekommen. Erst neulich wurde das Soneva Fushi bei den „The World’s 50 Best Hotels“-Awards, der Schwesterveranstaltung der inzwischen gut etablierten „The World’s 50 Best Restaurants“, als weltweit bestes Beach Resort ausgezeichnet.
Was kann das Luxusresort auf den Malediven?
Nun kann man von diesen Auszeichnungen halten, was man will – sie spiegeln, so meinen wir, meist den doch etwas spießigen Geschmack reicher Touristen aus der Anglosphere wider. Was das Soneva Fushi betrifft: Es hat – und das wurde schnell klar – diese Auszeichnung tatsächlich verdient. Hier sind einige Gründe.
1. Intelligenter Luxus. Das Soneva Fushi ist ja nicht irgendein Luxusresort, wie es inzwischen so viele auf den Malediven gibt. Es ist, man kann es so sagen, die Mutter aller Luxusresorts auf den Malediven. Mit dem Soneva Fushi begann vor 29 Jahren jene Art von Tourismus, die gerne als „Barefoot Luxury“ beschrieben wird. Heute gilt das Soneva Fushi als eines der teuersten Hotels der Welt – und es sieht sich dennoch als Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit und Öko-Tourismus. „Intelligenter Luxus“ nennt das Sonu Shivdasani.
Sonu Shivdasani ist eine Hospitality-Legende. Er hat die Branche mit dem Soneva Fushi und einigen anderen Projekten wie den Hotels von Six Senses tatsächlich revolutioniert. Er wurde 1965 in London geboren, stammt aus einer sehr wohlhabenden Familie, sein Vater war ein erfolgreicher, aus Indien stammender Geschäftsmann, der nach London emigriert war. Gemeinsam mit seiner Frau Eva, einem ehemaligen Model aus Schweden, das er beim Grand Prix von Monaco kennengelernt hatte, gründete Sonu 1995 Soneva. Richtig erkannt: der Name Soneva steht für die Vornamen der beiden Gründer, Sonu und Eva.
2. Ein Garten Eden. Als Sonu und Eva auf der Insel Kunfunadhoo im Baa Atoll Soneva Fushi schufen, hatten sie eine idealistische Vision: Sie wollten einen Garten Eden schaffen. Heute, nach fast 30 Jahren, ist der Dschungel auf der Insel so dicht, dass er wie ein grünes Dach über den Wegen und Villen liegt. Gerne fährt man mit dem Fahrrad unter diesem grünen Dach, durch das immer wieder die Sonne strahlt, über die Insel. Vorsichtig, um nicht einen der zahllosen schwarz-weißen Hasen über den Haufen zu fahren, die immer wieder über den Weg hoppelten, oder eines der Hühner, die hinter den Kurven hockten und an den Frühstückseiern für den nächsten Morgen arbeiteten.
Hippie-Romantik trifft Mega-Luxus
3. The Residences. Der trend-Traveller wohnte in einer der 72 Villen, die hier Residences genannt werden und über die Insel verstreut sind, einige auf Stelzen über dem Wasser, die meisten jedoch gut versteckt im Dschungel direkt am Meer, alle individuell gestaltet und in unterschiedlichen Größen. Sie sind eine raffinierte Mischung aus Hippie-Romantik und unübertrefflichem Luxus. Die „Outdoor Bathrooms“ haben Hotelgeschichte geschrieben. Dass auf dem Nachtkästchen eine bibliophil gestaltete Ausgabe von Daniel Defoes „The Life and Strange Surprising Adventure of Robinson Crusoe of York, Mariner“ liegt, ist wohl kein Zufall. Ein „Barefoot Guardian“ kümmert sich um das Wohlergehen des Gasts. Alles wirkte sehr diskret. Kein Wunder also, dass Soneva Fushi bei Mitgliedern königlicher Familien, bei Filmstars, legendären Fußballen samt modeschöpfenden Frauen oder Wirtschaftsbossen sehr beliebt ist.
4. Experiences. Das Bemerkenswerte: Hier gibt es so viel zu unternehmen, zu sehen, zu erfahren, zu lernen, dass einen gar nicht der gefürchtete Inselkoller überkommt. Es gibt zahlreiche Restaurants in oft spektakulärer Lage (zum Beispiel hoch oben über den Kronen der Bäume), in denen immer wieder bekannte Küchenchefs Gastspiele absolvieren (demnächst Tim Raue und das schwedische Duo Adam Dahlberg und Albin Wessman). Die Restaurants haben Namen wie „Out of the Blue“ oder „Fresh in the Garden“. Gemüse und Kräuter kommen aus einem Eco Centro, Altglas und Metallabfälle werden recycelt. Plastik ist sowieso verboten. Alles ist bewundernswert ökologisch korrekt. Es gibt diverse Boutiquen, ein schier unüberschaubares Angebot an Sportmöglichkeiten, ein balinesisches Spa. Ja, sogar eine Buchhandlung gibt es, und die ist wirklich gut und anspruchsvoll sortiert.
5. Soneva Forever. In den 29 Jahren, die seit der Gründung von Soneva vergangen sind, haben Sonu und Eva ihr Portfolio Schritt für Schritt erweitert. Um ein Resort in Thailand (Soneva Kiri auf der Insel Koh Kood), ein weiteres auf den Malediven (Soneva Jani), um eine sehr elegante Jacht (Soneva in Aqua), auf der die Gäste zwischen den Resorts auf den Malediven cruisen können, und neulich um das auf einer Insel im Haa Dhaalu Atoll liegende Soneva Secret, ein ultimatives Luxus-Öko-Resort.