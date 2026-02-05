Hoteltipp: Soneva Fushi auf den Malediven

Nun kann man von diesen Auszeichnungen halten, was man will – sie ­spiegeln, so meinen wir, meist den doch etwas spießigen Geschmack reicher Touristen aus der Anglosphere wider. Was das Soneva Fushi betrifft: Es hat – und das wurde schnell klar – diese Auszeichnung tatsächlich verdient. Hier sind einige Gründe.

1. Intelligenter Luxus. Das Soneva Fushi ist ja nicht irgendein Luxusresort, wie es inzwischen so viele auf den Malediven gibt. Es ist, man kann es so sagen, die Mutter aller Luxusresorts auf den Malediven. Mit dem Soneva Fushi begann vor 29 Jahren jene Art von Tourismus, die gerne als „Barefoot Luxury“ beschrieben wird. Heute gilt das Soneva Fushi als eines der teuersten Hotels der Welt – und es sieht sich dennoch als Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit und Öko-Tourismus. „Intelligenter Luxus“ nennt das Sonu Shivdasani.

Sonu Shivdasani ist eine Hospitality-Legende. Er hat die Branche mit dem ­Soneva Fushi und einigen anderen Projekten wie den Hotels von Six Senses ­tatsächlich revolutioniert. Er wurde 1965 in London geboren, stammt aus einer sehr wohlhabenden Familie, sein Vater war ein erfolgreicher, aus Indien stammender Geschäftsmann, der nach London emigriert war. Gemeinsam mit seiner Frau Eva, einem ehemaligen Model aus Schweden, das er beim Grand Prix von Monaco kennengelernt hatte, gründete Sonu 1995 Soneva. Richtig erkannt: der Name Soneva steht für die Vornamen der beiden Gründer, Sonu und Eva.

2. Ein Garten Eden. Als Sonu und Eva auf der Insel Kunfunadhoo im Baa Atoll Soneva Fushi schufen, hatten sie eine ­idealistische Vision: Sie wollten einen Garten Eden schaffen. Heute, nach fast 30 Jahren, ist der Dschungel auf der Insel so dicht, dass er wie ein grünes Dach über den Wegen und Villen liegt. Gerne fährt man mit dem Fahrrad unter diesem grünen Dach, durch das immer wieder die Sonne strahlt, über die Insel. Vorsichtig, um nicht einen der zahllosen schwarz-weißen Hasen über den Haufen zu fahren, die immer wieder über den Weg hoppelten, oder eines der Hühner, die hinter den Kurven hockten und an den Frühstückseiern für den nächsten Morgen ­arbeiteten.