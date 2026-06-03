Voestalpine steigert Gewinn deutlich

Der Stahlkonzern Voestalpine hat seine Ergebnisse im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 auch dank Umstrukturierungen deutlich verbessert. Der Konzerngewinn stieg gegenüber dem Jahr davor in einem insgesamt volatilen Umfeld von knapp 179 Millionen auf 424 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch bekanntgab. Die Reorganisation sei weitgehend abgeschlossen, hieß es in der Bilanzpressekonferenz. Die belastenden US-Zölle bleiben vorerst, die schwache Konjunktur ebenfalls.

Der Umsatz sank von rund 15,7 auf 15,1 Milliarden Euro. Der Hauptgrund für den Rückgang um 680 Millionen Euro seien „signifikante Preisrückgänge“ gewesen, die mit 400 Millionen Euro wirkten, aber großteils durch niedrigere Rohstoffpreise kompensiert worden seien, erklärte Finanzvorstand Gerald Mayer. Durch den Verkauf von Buderus Edelstahl fehlten weitere 250 Millionen Euro an Verkaufserlösen. 100 Millionen Euro seien durch den ungünstigen Dollarkurs weggefallen.