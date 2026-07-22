Chefwechsel bei Bellaflora

Bellaflora galt als Love Brand der im Mai plötzlich verstorbenen Hilde Umdasch. Die Gründerin und Unternehmerin war die treibende Kraft hinter der Gartencenter-Kette, die ab Februar 2025 erstmals von der allein verantwortlichen Geschäftsführerin Susanne Eidenberger gelenkt wurde.

Eidenberger wollte das Unternehmen auf einen profitablen Wachstumskurs führen, Standorte modernisieren und einen Webshop hochziehen. Doch wie aus dem Firmenbuch hervorgeht, kam es mittlerweile zu einem Chefwechsel. Eidenbergers Funktion wurde gelöscht – und der auf Turnarounds spezialisierte selbstständige Interim-Manager Rainer Gössl als Teil einer neuen Doppelspitze ernannt. Dass Gössl länger als einige Monate bleiben wird, gilt als eher unwahrscheinlich, ist in der Branche zu hören. Die zweite Geschäftsführerin, Brigitte Zibuschka, kommt aus dem Unternehmen.

Die Unruhe an der Spitze trifft Bellaflora in einer schwierigen Phase: Aus der Bilanz 2024/25 geht hervor, dass der Umsatz zwar leicht auf rund 100,4 Millionen Euro gesteigert werden konnte, sich aber das Ebit auf minus 1,4 Millionen Euro (minus 0,8 Mio. im Vorjahr) weiter verschlechtert hat. Erste Sparmaßnahmen wurden bereits eingeleitet. Einer von zwei verbliebenen Salon-Verde-Standorten in Wien wurde per Ende Juni geschlossen.

Dieser Artikel ist im trend.PREMIUM vom 17. Juli 2026 erschienen.