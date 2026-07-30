Wie Marie Boltenstern Schmuck neu denkt

Begonnen hat die Erfolgsgeschichte in einem tradi­tionellen Wiener Familienunternehmen. Mit 25 Jahren übernahm Marie ­Boltenstern die Goldschmiede ihres Vaters Sven Boltenstern, Enkel des Wiener Ringturm-Architekten Erich Bolten­stern. Heute führt die 37-Jährige das ­Unternehmen gemeinsam mit ihrem Mann Raoul.

Sieben Mitarbeiter:innen arbeiten für die beiden Marken Boltenstern und ­Fabnora. Entworfen und fertiggestellt werden die Schmuckstücke im traditionsreichen Atelier in Wien-Hietzing.

Das Besondere ihres Schmucks passiert jedoch nicht hierzulande, sondern im Vereinigten Königreich und in Deutschland. Während ihres Architekturstudiums in Wien, Berlin und London hat die Desi­gnerin ihre Faszination für den 3D-Druck entdeckt. Als sie von einem neuartigen 3D-Drucker in England erfuhr, der auch Gold drucken kann, war sie sofort begeistert – und erkannte, dass sie damit traditionelle Goldschmiedekunst mit ihrer neuen Leidenschaft verbinden könne. „Ich wollte aus der Familientradition ­etwas Neues und Skalierbares machen.“

Mit dem Gold-3D-Druck betrat Bolten­stern Neuland. Monatelang tüftelte die Architektin an den ersten Entwürfen. „Wir drucken Teile aus vielen kleinen Elementen, die beweglich zusammenhängen. So etwas gibt es in der herkömmlichen Goldschmiede nicht“, erzählt die Architektin. Die ersten Prototypen hätten allerdings wenig mit Fine Jewelry zu tun gehabt, lacht Boltenstern heute über die Anfänge. Eingesetzt wird die Technologie dort, wo die klassische Goldschmiedekunst an ihre Grenzen kommt. „Der Druck soll Dinge ermöglichen, die man von Hand nicht fertigen könnte.“

Die ersten 3D-Kollektionen – hochpreisiger Gold- und Silberschmuck – wurden unter der Marke Boltenstern ­verkauft. Gedruckt wird im Vereinigten Königreich, die Fertigstellung erfolgt dann in Wien.