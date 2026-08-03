Pierer-Restrukturierung: Geld vorzeitig zurückbezahlt

Im Restrukturierungsverfahren geht um einen Gesamtbetrag von 247,5 Mio. Euro, der letzte offene Teilbetrag von 15,1 Mio. Euro sowie offene Zinsen seien am Montag beglichen worden, gab Pierer Industries bekannt.

Die Pierer Industrie AG hatte am 25. November 2024 ein europäisches Restrukturierungsverfahren - ein erstmals in Österreich angewandtes Vor-Insolvenzverfahren - beantragt. Im Wesentlichen ging es darum, Anleihen und Schuldscheindarlehen zu verlängern, weil man angesichts der KTM-Insolvenz Liquidität brauchte. Der Zahlungsplan hätte eine Rückzahlung in 2 Tranchen - jeweils bis 31. Dezember 2026 und 2027 - vorgesehen.