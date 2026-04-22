Deutsche Telekom und T-Mobile planen Megadeal

An der Börse stießen die Pläne auf Skepsis: Die Telekom-Titel fielen am Mittwoch um etwa drei Prozent. Die Papiere von T-Mobile hatten am Dienstag an der Wall Street mit einem Minus von 1,5 Prozent unter dem Niveau vor Veröffentlichung der ersten Medienberichte über die mögliche Fusion geschlossen. „Wir glauben nicht, dass Anleger auf diesen Deal gewartet haben“, kommentierten die Experten des Vermögensberaters Kepler Cheuvreux. Vor allem US-Investoren würden sich wohl kaum bei einem europäischen Unternehmen mit schwächerem Wachstum engagieren wollen.

Eine Fusion sei kein Allheilmittel, um den Unternehmenswert zu steigern, schrieb Analyst Robert Grindle von der Deutschen Bank. Das Einsparpotenzial sei bei Telekomfirmen überschaubar. Ähnlich wie bei anderen, international agierenden Wettbewerbern wie Vodafone werde voraussichtlich auch der kombinierte Telekom/T-Mobile-Konzern niedriger bewertet als die Summe seiner Teile. Die Marktkapitalisierung der Telekom liegt aktuell bei knapp 135 Milliarden Euro. T-Mobile kommt auf umgerechnet 252 Milliarden Euro.

Eine Verschmelzung von Telekom und T-Mobile müsste einige Hürden überwinden: Der Bund ist mit insgesamt rund 28 Prozent der größte Aktionär des Bonner Konzerns. Bislang ist unklar, wie er einen Zusammenschluss beurteilen würde. Da die Telekom aktuell etwa 53 Prozent an T-Mobile hält, würde der Staatsanteil bei einer Fusion verwässert. Bloomberg zufolge sehen die Pläne vor, die geplante Holding im Ausland anzusiedeln, was den Verlust nationaler Kontrolle bedeuten würde. Darüber hinaus fallen die Überlegungen in eine Zeit erhöhter politischer Spannungen zwischen den USA und Deutschland. „Das sind Spekulationen, zu denen wir uns grundsätzlich nicht äußern“, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums. Er kenne keine Pläne des Bundes, Anteile an der Deutschen Telekom zu verkaufen.