SAP-Chef: „Druck produziert Diamanten“

Andreas Wagner :

Es gab eine Zeit, wo wir eine Vorständin hatten, die auf jedem Podium zwei Frauen sehen wollte. Das war bei bestimmten Fachthemen aber schlicht nicht machbar. Wir haben hier bei SAP in Österreich 37 Nationalitäten, der Frauenanteil liegt bei knapp 35 Prozent, und 27,2 Prozent im Management. Für mich ist es ein wichtiges Thema, wir haben ein starkes Business Women Netzwerk. Wir versuchen engagierte und erfolgreiche Frauen im Unternehmen als Vorbilder und Role Models zu animieren, dass sie sich zeigen und auf Kolleginnen wirken. Wir versuchen in der Sales Academy zur Hälfte Frauen als junge Talente zu finden. Es gibt keine Quoten mehr, das stimmt. Es hat sich bislang aber nichts nachteilig verändert. Im Gegenteil, mein Eindruck ist, wir sind hier in Österreich aktiver denn je.