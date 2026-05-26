USA-Geschäft: Exporte geschrumpft, Investitionen stabil

Digitale Souveränität ist derzeit ein Reizwort für US-amerikanische Unternehmen. Unter diesem Schlagwort gibt Europas Politik das Ziel vor, künftig weniger von den US-Tech-Riesen wie Microsoft oder Google abhängig sein zu wollen und mehr auf eigene Lösungen zu setzen. „Das wird sich in den Zahlen niederschlagen", so Michael Zettel, Präsident der US-Handelskammer (AmCham) in Österreich, „allerdings erst mit Zeitverzögerung". Zu groß ist derzeit die Abhängigkeit noch, außerdem haben US-Giganten wie Amazon bereits angekündigt, eigene Europatöchter zu gründen.

Zettel präsentierte gemeinsam mit der Unternehmensberatung Accenture, deren Österreich-Chef er bis Ende Mai ist, die jährliche AmCham-Studie zu den transatlantischen Handelsbeziehungen. Wenig überraschend angesichts der Trump'schen Zölle sind Österreichs Ausfuhren in die USA 2025 deutlich eingeknickt. Die Vereinigten Staaten bleiben aber trotz dem Rückgang des Exportvolumens um 20,4 Prozent auf 12,9 Milliarden Euro zweitwichtigstes Lieferziel der heimischen Industrie, nach Deutschland und nur mehr knapp vor Italien.

„Der US-Anteil in den Exporten ist erstmals seit langem gesunken" - von 8,5 Prozent im Vorjahr 2024 auf 6,8 Prozent im vergangenen Jahr, erklärte Zettel. Die US-Importe stagnierten. In Summe verringerte sich der seit rund einem Vierteljahrhundert bestehende österreichische Handelsbilanzüberschuss mit den USA deutlich. Den deutlichsten Rückgang gab es bei den pharmazeutischen Exporten, die mehr als halbiert wurden. Die Ausfuhren von Maschinen und Geräten sanken um 18 Prozent.