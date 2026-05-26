B&C setzt auf Quanten- und KI-Technologie aus Finnland

Die Industrieholding B&C investiert in das finnische Technologie-Start-up Quanscient. Die B&C-Gruppe habe sich als Minderheitsinvestorin an der Series-A-Finanzierungsrunde des Unternehmens mit Sitz in Tampere engagiert, teilte die B&C, die in Österreich die Mehrheiten an den börsenotierten Industriekonzernen AMAG und Semperit hält, am Montag mit.

Die insgesamt rund 10 Mio. Euro schwere Finanzierungsrunde wurde von der B&C-Gruppe gemeinsam mit dem dänischen Quantenfonds 55 North angeführt. Auch die bestehenden Quanscient-Investoren Maki.vc, Crowberry Capital, QAI Ventures und First Fellow Partners beteiligten sich den Angaben zufolge erneut.

Laut B&C handelt es sich bei Quanscient um ein Technologieunternehmen mit „hoher Relevanz für die industrielle Wertschöpfung". Quanscient entwickelt eine cloudbasierte Simulationsplattform, die Künstliche Intelligenz (KI), Quantenalgorithmen und computerbasierte Simulation verbindet. Die Technologie ermögliche es, komplexe physikalische Prozesse deutlich schneller zu simulieren und komme in Branchen wie der Luft- und Raumfahrt sowie in der Halbleiter-, Energie- und Automobilindustrie zum Einsatz. Zu den Kunden und Partnern gehören unter anderem Infineon, die britische Atomenergiebehörde und viele wissenschaftliche Einrichtungen.