Qimiq: Hohe Milchpreise als Insolvenzursache

Am Landesgericht Salzburg ist am Dienstag über das Vermögen der Qimiq Handels GmbH ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden. Das Unternehmen mit Sitz in Hof bei Salzburg, das Sahnebasis-Produkte zum Kochen und Backen sowie eine vegane Alternative vertreibt, bezifferte die Verbindlichkeiten vorerst mit rund 8,66 Mio. Euro bei 159 Gläubigern, wie die Gläubigerschutzverbände KSV1870, Alpenländischer Kreditorenverband (AKV) und Creditreform informierten.

Der Gesamtbuchwert des Anlagevermögens liegt bei rund 1,380.000 Euro (Aktiva), der geschätzte Liquidationswert jedoch nur bei 130.500 Euro. Von der Insolvenz betroffen sind neben dem Geschäftsführer noch zwei Dienstnehmer. Die natürlichen und fettarmen Produkte der seit rund 25 Jahren bestehenden Firma sind im Handel gelistet und werden in der Industrie an Produktionsbetriebe vertrieben. Die Produkte werden von der Rezeptur bis zu Foodkonzepten entwickelt.

Wie der trend berichtete, hat die Wiener Finanzierungsgesellschaft Tauros Capital im Jahr 2025 mit ihrem 30-Millionen-Euro-Fonds unter anderem auch Qimiq beim Wachstum unterstützt.