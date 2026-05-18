Helmut List übergibt AVL-Führung

Lukas Walter hat die Entwicklung von AVL List in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgestaltet: Der bisherige Chief Operating Officer (COO) im Geschäftsbereich Engineering sei eng in zentrale strategische Entscheidungen eingebunden gewesen und habe die Ausrichtung des Unternehmens entscheidend mitverantwortet. Zuvor war er Senior Vice President bei MAN Truck & Bus und verantwortete dort u. a. Engineering, Produktstrategie und -planung. Durch seine Erfahrung innerhalb von AVL sowie im Top-Management des VW-Konzerns stehe Lukas Walter zudem für Kontinuität in der Geschäftsentwicklung von AVL, hieß es.

Helmut List (geb. 20.12.1941 in Graz) hatte 1966 in der 1948 von seinem Vater Hans List gegründeten AVL List zu arbeiten begonnen. Mit der Übernahme der Gesamtleitung 1979 begann der Aufstieg zu einem Betrieb von Weltgeltung. AVL List unterhält zahlreiche Kooperationen mit Universitäten weltweit. List war Techniker und Geschäftsführer zugleich mit dem Blick auf globale Aktivitäten. Für die Steiermark ist AVL List ein taktgebender Leitbetrieb. List und seine Ehefrau Kathryn gelten auch als großzügige Kulturförderer - die Helmut-List-Halle ist seit 2003 ein hochkarätiger Veranstaltungsort wie etwa für das Filmfestival Diagonale - und diskret, aber öffentlich engagiert. So hatte man nach der Amoktat an einer Grazer Schule im Juni 2025 mit zehn Todesopfern Räumlichkeiten für die Schüler zur Verfügung gestellt. List ist seit 2022 Ehrenringträger, die höchste Auszeichnung des Landes Steiermark.