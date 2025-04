Tauros Capital: Was ein 30-Millionen-Euro-Fonds bewirkt

Ende Jänner lancierte Tauros Capital den zweiten Fonds mit einem Volumen von ebenfalls rund 30 Millionen Euro. Diesmal wurde der regionale Fokus über Österreich hinaus auf den D-A-CH-Raum ausgedehnt. „In Österreich, aber auch in Deutschland und in der Schweiz gibt es noch erheblichen Nachholbedarf. Viele Unternehmen unterschätzen die Bedeutung einer stärkeren Eigenkapitalbasis und setzen fast ausschließlich auf Kredite – ein großer Unterschied zu den USA, wo das umsatzbasierte Wachstumskapital bereits etabliert ist“, sagt Edlinger.

In Österreich richtet sich das Finanzierungsmodell an kleine und mittlere Unternehmen sowie Scale-ups mit einem Mindestumsatz von rund drei Millionen Euro. In der Regel beteiligt sich Tauros Capital über einen Zeitraum von fünf bis acht Jahren an den laufenden Umsätzen – mit der Möglichkeit, eine Obergrenze für die Rückzahlung festzulegen. Die Höhe der Umsatzbeteiligung liegt zwischen zwei und fünf Prozent. Die Finanzierung ist laut Tauros-Management flexibel und wird an die Bedürfnisse der Unternehmen angepasst. „Im Gegensatz zu klassischen Private-Equity-Investments erfordert unser Modell keine Abgabe von Unternehmensanteilen, stärkt aber dennoch die Eigenkapitalbasis“, betont Thomas Bobek, Co-Geschäftsführer von Tauros Capital. Zudem werde es steuerlich wie Fremdkapital behandelt, so dass Unternehmen den Finanzierungsaufwand steuerlich geltend machen können.

Was die Kosten betrifft, erklärt Bobek anschaulich: „Die Kosten für Revenue Based Financing liegen unter denen von Eigenkapital. Allerdings sind sie höher als die Kosten eines besicherten Bankkredits.“