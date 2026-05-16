Victoria Swarovski: Die ESC-Moderatorin aus glänzendem Haus

Victoria Swarovski macht nicht nur auf der Bühne Schlagzeilen. Ihre Familie, die traditionsreiche Kristall-Dynastie mit Haupsitz im Tiroler Wattens, war in den letzten Jahren viel mit internen Streitereien in der Öffentlichkeit, in denen Victorias Vater Paul Swarovski eine zentrale Rolle spielte.

Das Zerwürfnis geht weit zurück. Paul Swarovski wurde 2013 bei der Tochterfirma Swarovski Energy entmachtet und hatte daraufhin den Konzern geklagt. Victoria stand stets verlässlich an der Seite ihres Vaters, sie war auch bei der ersten Gerichtsverhandlung in Innsbruck am 3. Oktober 2013 dabei, der trend berichtete.

Im österreichischen Firrmenbuch wurden im Lauf der Jahre einige Funktionen auf Victoria Swarovskis Namen eingetragen. So hat Vater Paul per Schenkung alle Anteile an der Gastro Service Marlis Gerin GmbH mit Sitz im niederösterreichischen Wolkersdorf an seine Tochter übertragen – Marlis Gerin ist Pauls Mutter. Auch eine Firma namens S Glas GmbH befand sich einige Jahre in den Händen der Showbiz-Größe. Doch diese Rollen sind jetzt gelöscht, es ist nun nur noch eine Funktion in einer der Firmen von Freund Mark Mateschitz, dem Red-Bull-Erben, aktiv. Die Sängerin und Moderatorin ist seit knapp zwei Jahren Prokuristin von Mateschitz' „House of Arts“ in Salzburg. Diese Kunstgalerie weist einen beeindruckenden Bilanzgewinn aus: 2,9 Millionen Euro im Jahr 2024.

Mit laut trend-Reichenranking 37 Milliarden Euro ist Mark Mateschitz mit Abstand reichster Österreicher. Die gesamte Tiroler Familie Swarovski liegt mit 3,9 Milliarden Euro Vermögen aktuell auf Platz neun.