Dramatischer Gewinneinbruch bei Oekostrom

Der Umsatz sank auf 119 Mio. Euro, 2024 standen hier noch 134 Mio. zu Buche. Ausschlaggebend waren ungünstige meteorologische Bedingungen, eine schwierige Marktlage sowie hohe Investitionen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Eine Dividende soll es für 2025 nicht geben.

Das abgelaufene Jahr sei von mehreren belastenden Faktoren geprägt gewesen. Oekostrom verwies auf geringe Windmengen, niedrige Absatzpreise bei Photovoltaik-Strom sowie steigende Preise an den Spotmärkten, die die Einkaufskosten im Energievertrieb erhöht hätten. Gleichzeitig habe sich der Wettbewerb am österreichischen Strommarkt intensiviert, wodurch die Zahl der Oekostrom-Kundinnen und -Kunden von 123.000 auf 116.000 gesunken sei.