Startup Monitor 2025: Weniger Gründungen, weniger Frauen

Die Einschätzung der aktuellen Geschäftslage hat sich etwas verbessert: 43 Prozent der Start-ups bewerten die Bedingungen als „gut“ oder „sehr gut“, im Jahr 2024 waren es 39 Prozent. Der Zugang zu Kapital bleibt für innovative Jungunternehmen aber seit dem Jahr 2022 eine Herausforderung. Es würde „erste Anzeichen einer leichten Entspannung“ geben, insbesondere in späteren Wachstumsphasen würden „jedoch weiterhin Finanzierungslücken bestehen“, heißt es im Startup Monitor.

73 Prozent der befragten Start-ups planen Neueinstellungen, 2024 wollten noch 79 Prozent neue Mitarbeiter einstellen. Laut Bericht sind rund 35.000 Beschäftigte im österreichischen Start-up-Sektor beschäftigt. Der Frauenanteil unter den Start-up-Gründern liegt bei 21 Prozent, im Jahr 2024 waren es 22 Prozent.

Start-ups können einen gewichtigen Beitrag zur technologischen Transformation liefern. „Gerade in Bereichen wie Künstlicher Intelligenz und anderen Schlüsseltechnologien zeigt sich, wie stark die Innovationskraft des Standorts ist“, sagte Studien-Mitautor und AIT-Wissenschafter Karl-Heinz Leitner. Die Gründungsabsicht entstand bei 60 Prozent der Befragten bereits während der Ausbildung oder in den ersten Berufsjahren. Es sei von zentraler Bedeutung, „die richtigen Anreize und Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Ideen aus Ausbildung und Forschung tatsächlich in die Umsetzung gelangen“, so der Studien-Koautor und Direktor des WU Entrepreneurship Centers, Rudolf Dömötör.