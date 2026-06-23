Pharmakonzern Takeda streicht rund 200 Jobs

Der japanische Pharmakonzern Takeda soll rund 200 Stellen in Österreich streichen. Das berichtet „Die Presse“ am Dienstag (online). Betroffen sei vor allem der Bereich Forschung und Entwicklung zu Biologika in Wien, so das Unternehmen gegenüber der Zeitung. Bestätigt wurde die Zahl der abgebauten Stellen aber weder gegenüber der „Presse“ noch gegenüber der APA. Verhandlungen für einen Sozialplan sind jedenfalls im Gange.

Zur APA hieß es, dass die Zahl der wegfallenden Jobs geringer als 200 ausfallen werde. Eine genaue Zahl könne man nicht nennen, weil der Prozess noch laufe. Hintergrund des Stellenabbaus sind strategische Überlegungen im Zuge eines Chefwechsels. Beim japanischen Konzern hat im Juni die Managerin Julie Kim den Vorstandsposten übernommen.

Diese strebe danach, die „Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, das langfristige Wachstumsprofil zu verbessern und weiterhin einen verlässlichen Zugang zu lebenswichtigen Therapien“ zu gewährleisten. „Im Rahmen dieser Transformation überprüft das Unternehmen seine Prozesse und Organisationsstruktur, um sicherzustellen, dass es für das heutige Umfeld und die Zukunft gut aufgestellt ist“, hieß es von Takeda.

„Der Fokus liegt auf der Standardisierung und Vereinfachung von Arbeitsweisen, um Ressourcen effektiver zu priorisieren.“ Beschäftigt seien bei Takeda hierzulande mehr als 4.000 Mitarbeitende, Österreich bleibe aber ein wichtiger Standort. In Wien würden die Forschungsaktivitäten grundsätzlich fortgesetzt.

Ob ein Zusammenhang mit der Zollpolitik der USA besteht, wurde nicht erläutert. Die Wiener Vizebürgermeisterin Barbara Novak, die für Wirtschaft zuständig ist, hatte erst jüngst im Interview mit dem trend gemeint: „Die starke Pharmaindustrie hält sich gut, sie ist in den Exporten Richtung USA jedoch von Trumps Zöllen betroffen."