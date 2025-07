Österreicher wird CEO von Pharma-Riesen Novo Nordisk

Vom Ferialjob zum CEO. Dieses Kunststück ist dem in den USA aufgewachsenen gebürtigen Iraner gelungen, wie Maziar Mike Doustdars langjähriger Arbeitgeber Novo Nordisk heute bekanntgegeben hat. Der heute 55-jährige österreichische Staatsbürger steht künftig an der Spitze des dänischen Pharmakonzerns mit 77.400 Angestellten in 80 Ländern.

Seine langjährige Pharma-Karriere hat Doustdar bereits 1992 begonnen. Während seines Marketing-Studiums an der Wiener Privatuniversität Webster hat Doustdar am österreichischen Standort des dänischen Pharmaunternehmens als Rezeptionist gearbeitet. Nach seinem Aufstieg zum Finanz- und IT-Manager folgten Einsätze in Griechenland, der Türkei, Malaysia und zuletzt als Executive Vice President für internationale Geschäfte in Zürich.