Shop Apotheke erwartet weitere Liberalisierung

Theresa Holler ist als COO von Redcare Pharmacy zuständig für das operative Geschäft. Innerhalb des Konzerns hat sie darüber hinaus eine besondere Stellung inne. Sie bringt durch ihren Werdegang die pharmazeutische Expertise ins Topmanagement. „Ich stamme aus Osnabrück, habe in Mainz studiert und anschließend in einer sympathischen öffentlichen Apotheke in Düsseldorf gearbeitet. Dort wurde mir jedoch schnell klar, dass dies nicht meinen Vorstellungen entsprach – und so bin ich zur Onlineapotheke gewechselt“, sagt Holler, die über Stationen bei den niederländischen Versandapotheken Docmorris und Europa Apotheek zu Shop Apotheke kam.

Dort stieg sie 2015 zur COO auf und ist dafür verantwortlich, „den reibungslosen Betrieb des europaweiten E-Commerce-Geschäfts im Blick zu behalten“. In Pilsen eröffnete sie vor einigen Monaten ein neues Logistikzentrum, von dem aus Österreich nun schneller beliefert wird.