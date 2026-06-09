Abnehmspritzen-Hersteller Novo Nordisk gerät unter Druck

In einer einst unscheinbaren Küstenregion hat sich innerhalb weniger Jahre ein Zentrum globaler Pharmamacht gebildet. Das rund zwei Stunden von Kopenhagen entfernte Kalundborg ist heute untrennbar mit Dänemarks bedeutendstem Unternehmen verbunden – so sehr, dass die Hafenstadt längst als „Novo-Nordisk-Stadt“ bekannt ist. Tausende Arbeitskräfte beleben nun die Straßen, Produktionsanlagen wurden erweitert, selbst der Bau einer Autobahn ist inzwischen geplant.

Kalundborg wurde zum Sinnbild eines Booms, der weit über die Grenzen der Kleinstadt hinaus strahlt. Mit der Abnehmspritze Wegovy hat der dänische Pharmariese einen Meilenstein in der Adipositas-Therapie gesetzt. Der enthaltene Wirkstoff Semaglutid reguliert das Hungergefühl und ermöglicht einen nachhaltigen Gewichtsverlust. Zwischenzeitlich war Novo Nordisk sogar das wertvollste Unternehmen Europas.

Doch fünf Jahre nach der Markteinführung der Abnehmspritze sieht sich der Konzern vermehrt Gegenwind ausgesetzt: 2025 musste man mehrmals die Gewinnprognose senken. Patentabläufe, Konkurrenz, durchwachsene Studienergebnisse und US-Preisregeln drücken den Kurs.

Vor allem aber orten Analysten Versäumnisse in der Frühphase des Abnehmbooms. Zwar habe Novo Nordisk von seiner Vorreiterrolle profitiert, gleichzeitig aber „die Nachfrage in den USA, dem größten Markt für Abnehmprodukte, unterschätzt“, so Julian Lindinger, Analyst der RBI. Es kam zu Lieferengpässen, weshalb Apotheken das Medikament nachbauen durften, während der US-Konkurrent Eli Lilly bereits 2022/23 den eigenen Wirkstoff Tirzepatid auf den Markt brachte. Dieser soll laut Studien sogar wirksamer sein. „Das war die erste Phase, in der es für Novos Aktie wieder bergab ging“, resümiert Lindinger.