Neuer Streit um Abnehmspritzen

Im Kampf um den milliardenschweren Markt für Abnehmmittel hat der unter Druck geratene dänische Pharmakonzern Novo Nordisk seinen US-Konkurrenten Eli Lilly wegen irreführender Werbung verklagt. In der am Dienstag bei einem Bundesgericht im US-Bundesstaat New Jersey eingereichten Klage wirft Novo Nordisk dem Konkurrenten unlauteren Wettbewerb vor. Eli Lilly habe in landesweiten Werbekampagnen für sein Adipositas-Medikament Zepbound und das Diabetes-Mittel Mounjaro die höchsten zugelassenen Dosierungen der eigenen Präparate mit niedrigeren Dosen der Novo-Mittel Wegovy und Ozempic verglichen. Neuere, höher dosierte Versionen der Medikamente der Dänen seien verschwiegen worden.

In den Anzeigen werde ein Gewichtsverlust von etwa 22,7 Kilogramm durch Zepbound einem Minus von rund 15 Kilogramm durch Wegovy gegenübergestellt, erklärte Novo Nordisk. Direkte Vergleichsstudien der jeweils höchsten zugelassenen Dosierungen gebe es jedoch nicht. Separate Untersuchungen hätten bei diesen Höchstdosen einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von knapp 21,8 Kilogramm bei Zepbound und gut 21,3 Kilogramm bei Wegovy gezeigt.

Novo Nordisk fordert per Gerichtsbeschluss den Stopp der Kampagne sowie eine Richtigstellung. Zudem verlangt das Unternehmen Schadenersatz, der auch die durch die Werbung erzielten Gewinne von Eli Lilly umfassen soll. Eine Stellungnahme des US-Unternehmens lag zunächst nicht vor. Novo Nordisk hatte nach eigenen Angaben im April eine Unterlassungsaufforderung verschickt, nachdem in den USA eine höhere Wegovy-Dosis zugelassen worden war. Eli Lilly habe daraufhin einen unzureichenden Hinweis in die Anzeigen eingefügt, die seither mehr als 700 Millionen Mal angezeigt worden seien.

Die beiden Pharmakonzerne liefern sich ein erbittertes Ringen um die Vorherrschaft auf dem US-Markt für Adipositas-Medikamente. Analysten schätzen das Volumen bis 2030 auf mehr als 100 Milliarden Dollar. Novo Nordisk war mit der Abnehmspritze Wegovy als erstes Unternehmen auf dem Markt, verlor die Führung jedoch später an Zepbound. Zuletzt konnten die Dänen mit Wegovy in Tablettenform wieder Boden gutmachen. An der Börse gaben die Aktien von Eli Lilly im vorbörslichen US-Handel um 0,5 Prozent auf 1141,84 Dollar nach. Die Papiere von Novo Nordisk notierten am Nachmittag 1,7 Prozent im Minus.