Neue OMV-Spitze: Emma Delaney folgt Alfred Stern

Der teilstaatliche Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV soll künftig von der Irin Emma Delaney geführt werden. Der Präsidial- und Nominierungsausschuss der OMV hat die bisherige BP-Managerin am Freitag als neue CEO vorgeschlagen. Sie soll am 1. September 2026 die Nachfolge von Alfred Stern antreten. Stimmt der Aufsichtsrat zu, übernimmt erstmals eine Frau die Spitze des börsennotierten Unternehmens.

Die Laufzeit des Mandats soll drei Jahre betragen, wobei eine Verlängerungsoption um zwei weitere Jahre vorgesehen ist. Der Gesamtaufsichtsrat wird in seiner nächsten Sitzung formell über die Bestellung entscheiden. Zugleich soll dem Gremium auch die zweijährige Vertragsverlängerung von Finanzvorstand (CFO) Reinhard Florey zur Abstimmung vorgelegt werden.

Die designierte Konzernchefin, die perfekt Deutsch sprechen soll, verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Branche. In ihrer aktuellen Funktion als Bereichsvorständin beim britischen Konzern BP leitet Delaney eine Organisation mit über 50.000 Beschäftigten in rund 50 Ländern. Zu ihren Verantwortungsbereichen zählen unter anderem Kraftstoffe, Schmierstoffe sowie E-Mobilität. Sie bringe zudem profunde Kenntnisse im Up- und Downstream- sowie im LNG-Geschäft mit, heißt es.